Der Mazda6 ist ein echter Methusalem der Autowelt. Seit 2002 ist die aktuelle Generation grundsätzlich bereits am Markt, der als Limo und Kombi erhältliche Mittelklässler geht nun also in sein elftes Jahr. Und doch wirkt er noch alles andere als altbacken. Damit das auch so bleibt, dreht Mazda für 2023 bei ihm noch einmal am einen oder anderen Stellrad.

Der Mazda6 ist ein echter Methusalem der Autowelt. Seit 2002 ist die aktuelle Generation grundsätzlich bereits am Markt, der als Limo und Kombi erhältliche Mittelklässler geht nun also in sein elftes Jahr. Und doch wirkt er noch alles andere als altbacken. Damit das auch so bleibt, dreht Mazda für 2023 bei ihm noch einmal am einen oder anderen Stellrad.

Genauer gesagt startet der 6 mit mehr Ausstattung, neuem Line-up, zusätzlichen Farbvarianten und einem üppig ausgestatteten Jubiläumsmodell mit Namen 20th Anniversary in das neue Modelljahr, wobei letzteres den 20. Geburtstag des Klassikers feiert. Dieser erblickte 2002 als Nachfolger des Mazda 626 das Licht der Autowelt und wurde erstmals mit dem heute altbekannten Werbeslogan „Zoom Zoom“ eingeführt.

Nun feiert der Mazda6 in dritter Generation also seinen Zwanziger. Das passende Sondermodell fungiert dabei nicht nur als neues Top-Modell, sondern unterstreicht gleichzeitig auch das generelle Bestreben der Marke sich im Markt nach oben hin auszustrecken. Heißt konkret: er ist ausschließlich mit dem 143 kW/194 PS-starken Skyactiv-G 194 Vierzylinder mit 2,5 Liter Hubraum und Sechsstufen-Automatikgetriebe erhältlich; also der Top-Motorisierung für den Mazda6. Innen wiederum sorgen hellbraune Sitzbezüge aus Nappaleder und hochwertigem, perforiertem Leganu-Vegan-Wildleder mit hellbraunen Ziernähten sowie Verkleidungen aus dem gleichen Material gemeinsam mit einem schwarzen Dachhimmel sowie schwarzen Holzoptik-Applikationen für überaus nobles Ambiente.



Dass da auch die Ausstattung nicht enttäuschen darf, ist klar. Ergo gilt "einmal alles bitte": Glasschiebedach, BOSE®-Sound-System, Matrix-LED-Lichtsystem und LED-Innenraumbeleuchtung, elektrisch einstellbare Vordersitze, Sitzheizung vorne und hinten sowie eine Sitzbelüftung vorne, 360° Kameras, Head-up Display, radargestützte Geschwindigkeits-Regelanlage mit erweiterter Stauassistenzfunktion, sowie Apple CarPlay (kabellos) und Android Auto lassen quasi keine Wünsche offen. Und auch für außenwirksame Erkennbarkeit ist durch geprägte 20th Anniversary Logos an den Kopfstützen und Schriftzüge an den vorderen Kotflügeln gesorgt. 19-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Hochglanzfinish, ein „High Gloss“ Kühlergrill sowie die Sonderlackierung Rhodium White, die Mazda erst kürzlich beim neuen CX-60 eingeführt hat und die beim Mazda6 20th Anniversary zum Serienumfang zählt, komplettieren das Paket.



Optional erhältlich, aber exklusiv dem 20th Anniversary vorbehalten, ist der ebenfalls neue Farbton Artisan Red. Die dritte neue Lackierung im Farbprogramm des Mazda6 ist Platinum Quartz. Diese gibt es allerdings für alle Modellvarianten zur Wahl.

Das bringt uns zur Einordnung des neuen Topmodels ins restliche Line-up: Die 20th Anniversary Sondermodell startet als Kombi und Limo gleichermaßen bei 50.990 Euro. Am anderen Ende des Spektrums wartet die Einstiegsausstattung Prime-Line, die bei 36.790 Euro startet. Eine Stude darüber sitzt die Centre-Line mit einem Startpreis von 39.790 Euro, die sodann unter anderem bereits die neue Stauassistenz-Funktion mitbringt. Die ab 41.690 Euro erhältliche Exclusive-Line enthält darüber hinaus dann schon das Matrix-LED-Lichtsystem, ein BOSE®-Sound-System, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen und eine neue induktive Lademöglichkeit für Smartphones.



Sportlich angehaucht ist sodann der ab 49.690 Euro kostende Mazda6 Homura, der mit schwarzen Exterieur-Details, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Außenspiegelkappen und dem charakteristischen Signature Wing an Front und Heck in Dark Chrome sowie schwarzen Einsätzen im vorderen Stoßfänger daherkommt. Beim Kombi ist zudem die Dachreling dunkel gehalten. Das Glasschiebedach gehört beim Homura zur Serienausstattung. Innen gibt es eine hochwertige Lederausstattung in Burgunderrot sowie elektrisch einstellbare Vordersitze, Sitzheizung vorne und hinten sowie eine Sitzbelüftung vorne.



Nicht weniger großzügig ausgestattet, aber in seinem "Wesen" heller ist der Mazda6 Takumi (ab 49.890 Euro). Hier warten innen neue Nappaledersitze in Schwarz, ein schwarzer Dachhimmel, Sen-Holz-Applikationen in der Armaturentafel und in den Türen sowie eine LED-Innenraumbeleuchtung mit Ambientelicht. Außen ist der Mazda6 Takumi am Frontgrill in Titanoptik zu erkennen.



Auch im neuen Modelljahr ist der Mazda6 als elegante viertürige Limousine und – ohne Aufpreis – als sportlicher Kombi erhältlich. Für den Antrieb stehen drei Skyactiv-G Benzinmotoren zur Wahl, die ein Leistungsspektrum von 107 kW/145 PS bis 143 kW/194 PS abdecken und je nach Motorisierung mit Schalt- oder Automatikgetriebe verfügbar sind.