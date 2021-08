McLaren 765LT Spider mit 765 PS

Zusätzlich zu den anderen Longtail-Kernattributen wie minimiertes Gewicht, rennstreckenorientierte Dynamik und optimierte Aerodynamik verfügt der Spider über alle Eigenschaften des Coupes und erfüllt zudem den LT-Anspruch auf Exklusivität: Nur 765 Fahrzeuge werden weltweit für Kundenbestellungen verfügbar sein. Und das zu Preisen ab 369.000 Euro in Deutschland.



Aber jetzt die harten Fakten: Das elektrisch betriebene, einteilige Karbonfaser-Hardtop (RHT) öffnet oder schließt sich in nur elf Sekunden bis Tempo 50. Dabei ermöglicht die per Knopfdruck versenkbare Heckscheibe den vollen Genuss des LT-Sounds durch den Vierfachauspuff aus Voll-Titan auch bei geschlossenem Dach.



765 PS und 800 Nm aus dem 4,0-Liter-V8 mit Doppelturbolader von McLaren ermöglichen eine Beschleunigung von null bis 100 km/h in 2,7 Sekunden und bis 200 km/h in 7,2 Sekunden. Damit ist der Neuzugang laut der Briten der am schnellsten beschleunigende LT Spider bisher.

Für Manieren und Sicherheit auch im verschärften Einsatz sollen maßgeschneiderte LT-Federn und -Dämpfer, die vergrößerte vordere Spurbreite, die geringere vordere Fahrhöhe und die spezielle Software-Programmierung für die gekoppelte hydraulische Aufhängung Proactive Chassis Control II sorgen.



Innendrin finden sich Rennsitze und ein Mitteltunnel aus Kohlefaser, ein freiliegender Kohlefaserboden und leichtes Alcantara. Klimaanlage und Audiosystem sind aus Gewichtsgründen (1.388 Kilogramm) nicht serienmäßig enthalten, können aber ohne zusätzliche Kosten installiert werden.