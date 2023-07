Wenn von den "Midsize Vans" von Mercedes die Rede ist, umfasst das gleich eine Fülle von Modellen. Für den gewerblichen Bereich wären das der Vito und der eVito. Wer mehr zu denen wissen möchte, ist bei unseren Fuhrpark-Experten von FLOTTE und ihrer News dazu bestens aufgehoben. Hier widmen wir uns hingegen ausnahmslos den PKW-Varianten; zumal das ja auch gleich einige Autos sind. Die V-Klasse, der EQV und der V-Klasse Marco Polo – also die Camper-Variante, die ganz am Ende des Artikels im Detail behandelt wird.

Für sie alle gilt spätestens mit dem Facelift, was Mercedes bereits für all seine Modelle angekündigt hat: Man will luxuriöser werden. Das wird schon - sofern man die entsprechenden Kreuzerl in der Extraliste macht - beim Exterieur unmissverständlich klar. Der neue, deutlich selbstbewusstere Kühlergrill kann bei EQV, V-Klasse und V-Klasse Marco Polo etwa jetzt mit einem LED-Lichtband umrandet werden. Zudem verfügt die Top-Line V-Klasse EXCLUSIVE erstmals über einen aufrechtstehenden Mercedes-Stern auf der Haube. Zudem warten je nach Ausstattungslinie bereits in Serie oder optional erhältliche adaptiven Matrix-LED Scheinwerfer. Am Heck sorgen der Stoßfänger und neu gezeichnete LED-Leuchten für einen frischen Look, wobei die Kontur der Heckleuchten abgedunkelt wurde, um die Lichtsignatur markanter wirken zu lassen. EQV, V-Klasse und V-Klasse Marco Polo haben zusätzlich einen neuen Chromzierstab mit Mercedes-Benz Schriftzug am Heck. Abgerundet wird das aufgewertete Erscheinungsbild durch neue Aluräder mit einem aerodynamisch optimierten Design in den Formaten 17, 18 und 19 Zoll sowie fünf neue Lackfarben.

Auch der Interieur wurde gründlich überarbeitet; ganz im Zeichen der Digitalisierung. Das neue Armaturenbrett beherbergt nun einen erstmals gleich zwei 12,3 Zoll große Screens in Widescreen-Optik, neue Lüftungsdüsen und bringt eine neue Lenkradgeneration mit, die über kapazitive Hands-Off-Erkennung verfügt. Das im Alltag am stärksten wirkende Novum ist aber freilich die mit den neuen Screens einkehrende Software: MBUX. Das System bringt nicht nur den bekanntermaßen tatsächlich brauchbaren Sprachassistenten "Hey Mercedes" mit, sondern auch zahlreiche vernetzte Dienste und Features. Dazu gehören die kostenlosen Services wie Wartungs-, Unfall- und Pannenmanagement, sowie die Remote-Dienste wie das Ver- und Entriegeln der Türen und das Öffnen und Schließen der Fenster über die Mercedes me App. Weitere hilfreiche Dienste sind unter anderem die Navigation mit Live Traffic Information und die Car-to-X-Kommunikation. Für den EQV steht zusätzlich der digitale Service Mercedes me Charge zur Verfügung. Er bietet Kundinnen und Kunden Zugang über 500.000 Ladepunkten in Europa – inklusive dem europäischen Schnellladenetz IONITY. Eine manuelle Authentifizierung ist dort nicht notwendig, da die Ladesäule über das Ladekabel direkt mit dem Fahrzeug kommuniziert.



Die neue Mittelkonsole wiederum bietet auf Wunsch kabelloses Laden von Smartphones, während weitere, teils optionale Features wie Keyless Go, Lenkradheizung und eine neue Fondbeleuchung für mehr Luxus-Ambiente sorgen sollen. Darüber hinaus wartet die neue Ambientebeleuchtung in den erneuerten Großraumlimousinen sowie des V-Klasse Marco Polo mit 64 Farben auf. Für einen komfortableren Zugang in den Fond haben V-Klasse und EQV nun indessen auch auf der linken Fahrzeugseite serienmäßig eine Schiebetür.

Auch die Sicherheitsausstattung wurde aufgewertet. V-Klasse, EQV- und V-Klasse Marco Polo verfügen jetzt also serienmäßig über Attention Assist, Fahrlicht-Assistent inklusive Regensensor, Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC, Aktiver Brems-Assistent mit Kreuzungsfunktion, Totwinkel-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent und das Park-Paket. Gegen Aufpreis wiederum warten neue Multibeam, also Matrix-LED-Scheinwerfer und das Fahrassistenzpaket. Dieses enthält den Aktiven Abstands-Assistenten DISTRONIC mit streckenbasierter Geschwindigkeitsanpassung und erweitertem automatischen Wiederanfahren im Stau, den Aktiven Lenk-Assistenten und den Aktiven Geschwindigkeitslimit-Assistenten. Für komfortables und schnelles Einparken ist das neue Park-Paket mit 360-Grad-Kamera erhältlich. Es bietet eine 360-Grad-Visualisierung bei kameraunterstütztem Parken mithilfe von 3D-Bildern. Das Park-Paket umfasst den Aktiven Park-Assistenten, die Querverkehrswarnung hinten, die Fußgänger-Notbremsung und den Wegfahr-Assistenten. Zusätzlich beinhaltet das Park-Paket mit 360° Kamera einen Anhängerrangier-Assistenten in Kombination mit Anhängerkupplung und Automatikgetriebe.



Zu Antrieben, Preisen und technischen Daten ist noch nichts bekannt. Mercedes wird die den EQV allerdings in der Line AVANTGARDE, die V-Klasse in vier Varianten anbieten: als Einstiegsvariante sowie in den Lines STYLE, AVANTGARDE und der Luxusausführung EXCLUSIVE. Hinzu kommen optionale Design-Pakete wie die AMG Line und das Night Paket (für die V?Klasse), das EQV Design-Paket Exterieur bzw. Interieur (für den EQV). Grundsätzlich verspricht Mercedes, dass funktionale Ausstattungen, die häufig zusammengekauft werden, nun verstärkt in Paketen gebündelt werden, wodurch die aufwändige Auswahl von vielen Einzeloptionen deutlich reduziert wurde.



Die V-Klasse und der Vito sind zudem in 3 (kompakt, lang und extralang), der EQV und der eVito in 2 Aufbaulängen verfügbar. Nahezu ebenso viele Lines und Varianten bieten die Elektrovarianten. Die Großraumlimousinen V-Klasse und EQV bieten auf Wunsch Platz für bis zu 8 Personen. Der V-Klasse Marco Polo wiederum bietet bis zu 4 Personen einen Schlafplatz. Dazu kommt ausreichend Stauraum für u.a. Kleidung, Kochutensilien und Freizeitequipment.

Apropos Marco Polo.

Hier noch der Pressetext im O-Ton zum neuen Mercedes-Camper:Mercedes-Benz Vans hat mit Einfu?hrung des Marco Polo auf Basis der V-Klasse vor rund zehn Jahren die Ästhetik und den Komfort von kompakten Reisemobilen völlig neu definiert. Mit seiner einzigartigen Verbindung aus maximaler Funktionalität und stilvollem Ambiente schreibt er seither international Erfolgsgeschichte. Der neue V-Klasse Marco Polo u?bernimmt die Attraktivierung der neuen V-Klasse nahezu vollständig. Er ist maßgeschneidert fu?r den boomenden Markt des luxuriösen Campings, das sogenannte „Glamping“. Mit neuem Design, gesteigertem Komfort und umfassender digitaler Vernetzung dank MBUX Infotainmentsystem und weiterentwickelter Camper-Bedieneinheit Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) ist er mehr denn je ein emotionales Statement fu?r Unabhängigkeit.Der vollausgestattete Campingbus macht Vanlife fu?r bis zu vier Personen auf besonders komfortable Weise erlebbar. Er bietet serienmäßig unter anderem ein Aufstelldach mit Bett, eine Sitz-/Liegebank, einen Klapptisch, eine vollausgestattete Ku?che und einen Kleiderschrank mit Schminkspiegel. Der Innenraum gleicht einer modernen Lounge mit Bodenbelägen in Yachtdeck- oder Steinboden-Optik, hochwertigen Zierelementen und Polstern sowie einer stimmungsvollen LED-Beleuchtung mit dimmbaren und in der Farbtemperatur einstellbaren Hauptleuchten, vier Leselampen und auf Wunsch einer dezenten Ambientebeleuchtung mit 64 Farben. Die verschiedenen Farben werden zu zehn Farbwelten komponiert. Sie ermöglichen ein wechselndes Lichtspiel im Cockpit, am unteren Rand der Ku?chenzeile und erstmals auch an der rechten Seitenwand im Fond. Eine 230-Volt14- und zwei 12-Volt-Steckdosen sowie zwei USB-Ladeanschlu?sse sind im gesamten Wohnbereich verteilt. Eine weitere 230-Volt-Steckdose fu?r die externe Stromversorgung befindet sich außen am Fahrzeug.Die Ku?chenzeile ist mit einem zweiflammigen Gaskocher, einer Spu?le und einer 40-Liter-Kompressor-Ku?hlbox ausgestattet. Eine große und zwei kleinere Schubladen mit Selbsteinzug sowie ein Schrank mit Schiebetu?r bieten reichlich Platz fu?r Töpfe, Geschirr und Lebensmittelvorräte. Die kleineren Schubladen lassen sich auch öffnen, wenn das Bett hochgestellt ist. Der verschiebbare Klapptisch ist platzsparend an der Ku?chenzeile befestigt. Fu?r ein Fru?hstu?ck oder Abendessen zu viert lassen sich der Fahrersitz um 140 Grad und der Beifahrersitz um 180 Grad drehen. Eine Schublade unter der Ru?cksitzbank und ein Dachstaukasten bieten viel Raum fu?r die Dinge, die beim Vanlife-Abenteuer nicht fehlen du?rfen. Die Schublade ist herausnehmbar. Dadurch kann der Kofferraum vergrößert werden, um sperrige Gegenstände wie Skier oder Surfboards unterzubringen. Ebenso zweckmäßig sind die optional erhältlichen Ausstattungen Außendusche und Camping-Ausru?stung fu?r den Outdoor-Bereich mit Tisch und zwei Stu?hlen.Das 2,05 Meter mal 1,13 Meter große Dachbett besteht aus einer hochwertigen Kaltschaummatratze und punktelastischen Federelementen, die eine komfortable und ergonomische Liegeposition ermöglichen. Der Textilbalg des Aufstelldachs ist blickdicht, wasserdicht und atmungsaktiv. Zwei seitliche Fenster und ein Fenster nach vorne mit Reißverschlu?ssen und Fliegengitter sorgen fu?r Frischluft und zwei dimmbare Schwanenhalsleuchten fu?r ein individuelles Lichtambiente. Das optional erhältliche, elektrisch betriebene Glasschiebedach bietet vom Dachbett aus einen direkten Blick auf die Sterne. Die Ru?cksitzbank lässt sich per Knopfdruck in ein 2,03 mal 1,13 Meter großes Doppelbett verwandeln.In der Liegeposition wird die Luft automatisch aus den Seitenwangen abgelassen und die Sitzbank hebt sich an, um die Gurtschlösser zu verbergen. Die Ru?ckenlehne der Sitzbank ist zweigeteilt und kann auf jeder Seite elektrisch verstellt werden. Die Bettverlängerung kann als Kopfteil hochgefahren werden. Fu?r einen spektakulären Blick nach draußen in die Natur lässt sich das Fenster in der Heckklappe separat öffnen.Dank des innovativen Schnittstellenmoduls Mercedes-Benz Advanced Control Interface (MBAC) ist der neue V-Klasse Marco Polo ein mobiles Smart-Home. Über den 12,3-Zoll-Touchscreen im Cockpit oder die MBAC Smartphone-App lassen sich zahlreiche Funktionen im Wohnbereich zentral und intuitiv bedienen. Zum Beispiel, um mit wenigen Klicks den gemu?tlichen Abend einzuläuten: Licht dimmen, Musik einschalten und die Ku?hlschranktemperatur fu?r kalte Getränke absenken – alles, ohne aufzustehen. Daru?ber hinaus bietet MBAC ein umfangreiches Warn- und Meldekonzept. Damit ist sichergestellt, dass die Camperin oder der Camper jederzeit informiert ist, ob das Fahrzeug abfahrbereit ist.• Überpru?fung der Fu?llstände des Wassertanks (Grauwasser und Frischwasser)• Überpru?fung des Ladezustands der Zusatzbatterie• Kontrolle und Regulierung der Temperatur in der Ku?hlbox• Kontrolle und Regulierung der Warmluftzusatzheizung• Steuerung des elektrisch ausfahrbaren Aufstelldachs• Steuerung des elektrischen Schiebedachs• Steuerung des Jehnert Soundsystems• Steuerung der Innenraumbeleuchtung inklusive der Ambientebeleuchtung; Einstellung der Helligkeit und Farbtemperatur• Speichern von Lichtszenarien• Sperren des Zentraldisplays mittels PIN vor unbefugter Nutzung während des Camping-Aufenthalts, nu?tzlich beispielsweise als KindersicherungMercedes-Benz Vans hat das intelligente Vernetzungsmodul um zwei neue Funktionen erweitert. Steht der Camperbus auf einem leicht unebenen Boden, lässt sich das Niveau der AIRMATIC Luftfederung bequem per Tastendruck regulieren. Mit dem neuen Campingmodus ist es möglich, diverse Fahrzeugfunktionen, die während des Aufenthalts auf dem Campingplatz oder in der Natur nicht relevant sind, einfach auszuschalten – zum Beispiel die „Welcome Home“-Lichtinszenierung.