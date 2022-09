Hyundai und TomTom vertiefen ihre Partnerschaft und statten standardmäßig alle Fahrzeuge in Europa mit TomTom-Technologie inklusive Karten und Verkehrsinformationen aus. Wie bereits zuvor die Fahrer eines Genesis, profitieren nun auch alle Hyundai- und Kia-Kunden von den Karten von TomTom, die die Navigation im Armaturenbrett und Funktionen für automatisiertes Fahren der Stufe zwei unterstützen.

Hyundai und TomTom vertiefen ihre Partnerschaft und statten standardmäßig alle Fahrzeuge in Europa mit TomTom-Technologie inklusive Karten und Verkehrsinformationen aus. Wie bereits zuvor die Fahrer eines Genesis, profitieren nun auch alle Hyundai- und Kia-Kunden von den Karten von TomTom, die die Navigation im Armaturenbrett und Funktionen für automatisiertes Fahren der Stufe zwei unterstützen.

Mehr TomTom in Hyundai und Kia

Die Karten von TomTom sollen dabei helfen, die Grenzen des automatisierten Fahrens zu erweitern, indem sie Fahrerassistenzsystemen (englisch: Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) Informationen über die Straße liefern, die vor ihnen liegt. Die Daten, die TomTom ADAS Map bereitstellt, schließen unter anderem Informationen zu Steigungen, Fahrspuren, Kurven und Geschwindigkeitsbegrenzungen ein. Damit tragen sie zur Verbesserung der Sicherheit, des Komforts und der Umweltfreundlichkeit des Fahrzeugs bei.



Der neuartige Highway Driving Assist von HMG stützt sich auf diese Daten, um die Geschwindigkeit selbständig anzupassen, wenn sich die zulässige Höchstgeschwindigkeit ändert, sowie bei Autobahnauf- und abfahrten und in Kurven, um diese sicher zu durchfahren.



Die Kartendaten von TomTom verfügen über hochpräzise, geprüfte Angaben zu allen Arten von Geschwindigkeitsbegrenzungen in ganz Europa und tragen dazu bei, die im Juli 2022 in Kraft getretene Verordnung zu intelligenten Geschwindigkeitsassistenten (ISA) zu erfüllen.