Die Positionierung zwischen C und E-Klasse zeigt sich an vielen Fronten. Zum Beispiel bei den Abmessungen. Obgleich der Radstand exakt derselbe der aktuellen C-Klasse ist, ist das Auto selbst ein gutes Stück länger. Vor allem aber im Vergleich zum direkten Vorgänger. Mercedes rechnet vor: Mit 4.850 Millimeter Länge, 1.860 Millimeter Breite und 1.428 Millimeter Höhe ist das CLE das aktuell größte Coupé im Mittelklasse-Segment und überragt seinen eigenen Vorgänger beim Radstand um 25 Millimeter, wovon vor allem die Fondpassagiere profitieren: 10 Millimeter mehr Kopfraum, 19 Millimeter mehr Schulterraum und Ellenbogenbreite sowie 72 Millimeter mehr Kniefreiheit. Der Kofferraumvolumen bietet 60 Liter mehr Volumen und kann problemlos drei Golfbags fassen.

Und dann sind da noch die Motoren. Wie mittlerweile wohl jeder Sternegucker weiß, muss die aktuelle C-Klasse bis rauf zum C63 AMG mit vier Zylindern auskommen. Nicht so der CLE. Hier wird auch ein Reihensechszylinder-Benziner mit Twin-Turboaufladung verbaut, den man sonst so nur - ihr erratet es - in der E-Klasse findet. Besagter CLE 450 4matic produziert sodann standesgemäße 280 kW (381 PS) und 500 Nm Drehmoment, verwaltet durch eine Neungang-Wandlerautomatik, die übrigens, ebenso wie die Mildhybrid-Unterstützung, bei allen Motorisierungen obligatorisch ist. Den Einstieg jedenfalls bildet ein 150 kW starker Vierzylinder als CLE 200 bzw CLE 200 4MATIC. Darüber rangiert quasi derselbe Motor, aber mit 190 kW als CLE 300 4MATIC, sodann nur noch mit Allrad zu haben. Auch ein Selbstzünder wird geboten; der 145 kW und bis zu 440 Nm starke CLE 220 d. Eine lahme Ente ist der CLE jedenfalls mit keiner der erwähnten Motorisierungen. Schon als 220d oder 200er schafft er es in 7,5 Sekunden auf 100 und ist maximal 236 bzw. 238 km/h schnell. Für den Sechsender sind die äquivalenten Werte übrigens 4,4 Sekunden und abgeregelte 250 km/h. An einer Plug-in-Version arbeitet Mercedes auch gerade, verrät dazu aber noch nichts. Auch mit mindestens einer AMG-Version darf gerechnet werden. Ob allerdings der Antriebsstrang aus dem C 63 verpflanzt wird oder doch eine andere Lösung Verwendung finden wird, ist offen.