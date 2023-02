Natürlich haben wir es hier aber nicht mit reinem "copy/paste" der Interieur-Designer zu tun. So hat sich Mercedes hat sich für schlankere äußere Lüftungsdüsen mit einer geschwungenen Form entschieden, die sie mit der zentralen Hauptdüse verbindet. Durch den Verzicht auf die turbinenartigen seitlichen Lüftungsdüsen der Elektrolimousine erhält das Armaturenbrett einen schlankeren und minimalistischeren Look. Aufmerksamen Lesern wird außerdem auffallen, dass die Reihe der Schnelltasten von der Vorderseite der Mittelarmlehne unter den Hauptbildschirm verlagert wurde.



Eine weitere Änderung ist im oberen Bereich des Armaturenbretts zu sehen, wo eine Selfie-/Videokamera eingebaut wurde. Sie ist gegen Aufpreis als Teil des MBUX Superscreen erhältlich, der auch den zusätzlichen Bildschirm auf der Beifahrerseite des Armaturenbretts umfasst. Die Kamera funktioniert nur bei stehendem Fahrzeug und kann für Foto- und Videoaufnahmen (TikTok und Co. werden als eigene Apps im Infotainment verfügbar sein) oder für Videokonferenzen über Zoom oder Webex genutzt werden. Auch der Look von MBUX wird überarbeitet und mit größeren Icons versehen, um die Bedienung zu erleichtern. Gleichzeitig steigt der Funktionsumfang deutlich an. So werden etwa Spiele wie Angry Birds ebenso hinzugefügt wie der Webbrowser Vivaldi. Ein optionales ZYNC-Entertainment-Portal bietet Zugang zu Video-Streaming, Spielen, Nachrichten und zusätzlichen On-Demand-Inhalten, die auf dem zentralen Bildschirm und dem Beifahrerbildschirm verfügbar sind.



Wie schon bei anderen Mercedes-Modellen überwacht die neue E-Klasse die Augenbewegungen des Fahrers, um zu erkennen, ob er auf das Display auf der rechten Seite des Armaturenbretts schaut. Dieser dritte Bildschirm nutzt die sogenannte Dual Light Control-Technologie, die verhindert, dass der Fahrer "ablenkende" Inhalte, wie etwa Filme und dergleichen, sehen kann, der Beifahrer aber schon.



Die E-Klasse 2024 erhält auch eine nette Option namens Active Ambient Lighting, die mit dem Audiosystem zusammenarbeitet, um die Beleuchtung automatisch auf der Grundlage des Rhythmus eines Liedes zu ändern. Zudem sollen Dolby Atmos-Unterstützung, vier Körperschallwandler und bis zu 17 Lautsprecher als Teil des 4D-Burmester-Soundsystems alles ganz besonders immersiv erlebbar machen ... gegen Aufpreis, versteht sich. Überhaupt kommt in der Pressemeldung zu so ziemlich allen genannten Neu- und Besonderheiten das Wort "optional" vor. Wer also einfach nur ein Auto und kein blinkendes Social Media-Live Streaming-Heimkino auf Rädern haben möchte, sollte ebenfalls glücklich werden können.



Zu den Preisen gibt es freilich noch keine Information. Aber wir stehen ja wie erwähnt auch erst am Anfang der Teaser-Kampagne für die 214er E-Klasse ...