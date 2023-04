Mitsubishi Colt: erster Teaser gezeigt

Der Colt ist eine Mitsubishi-Erfolgsgeschichte: Von der letzten, in Europa verkauften Generation konnten zwischen 2004 und 2014 mehr als 400.000 Stück verkauft werden. Da passt es doch nur gut, dass der neue Colt, der diesen Herbst auf den Markt kommen soll, viel mit dem Renault Clio gemein haben wird; seines Zeichens einer der absoluten Bestseller des beliebten B-Segments, das ja in nächster Zeit mit dem Ford Fiesta einen "Big Player" verlieren wird. Zudem hat sich die Kooperation auch beim unlängst lancierten Mitsubishi ASX, der wiederum viel mit dem Renault Captur gemein hat, bereits bewährt.



Doch zum Mitsubishi Colt: Wenig überraschend zeigt man im ersten Teaser noch nicht viel vom Auto. Der über nahezu die ganze Breite des Kofferraumdeckels reichende Marken-Schriftzug aber lässt schon einmal erahnen, dass man durchaus selbstbewusstes Auftreten erwarten darf.



Deutlich konkreter wird man hinsichtlich der verwendeten Technik. Als Einstiegsmotor wird ein 1,0 Liter Dreizylinder-Benzinmotor mit 49 kW bzw. 65 PS dienen, der mit einem manuellen Fünfganggetriebe kombiniert wird. Darüber wartet ein weiterer Dreizylinder-Benziner, jetzt allerdings mit Turbo-Unterstützung und 67 kW / 91 PS und einem Sechsgang-Schaltgetriebe. Den Top-Colt hingegen markiert die Vollhybrid-Variante. Der kommt mit einem 1,6 Liter Saugbenziner und zwei E-Motoren auf eine Systemleistung von 105 kW / 143 PS (69 kW bzw. 94 PS kommen vom Verbrenner, 36 kW oder 49 PS von den E-Motoren, das maximale Drehmoment liegt bei 148 + 205 NM). Die Kraftverwaltung übernimmt bei diesem Setup ein automatisches Multimodus-Getriebe.



In Sachen Onboard-Technologie bleibt man dann wieder sehr vage. Es soll eine Vielzahl von Technologien integriert sein, "die es dem Fahrer ermöglichen, das Fahrerlebnis individuell zu gestalten und gleichzeitig mit dem fortschrittlichen Infotainmentsystem verbunden zu bleiben." Hier für tiefere Einblicke zu Renault zu schielen, wäre aber wohl wenig aussagekräftig. Immerhin wird der kleine Franzose gleichzeitig mit dem Launch des Colt ein Facelift erhalten, mit dem auch das Interieur samt Infotainment überarbeitet werden soll. Wir müssen uns also wohl oder übel gedulden, bis Mitsubishi im Juni offiziell das Tuch vom neuen Colt zieht, der sodann übrigens im Renault-Werk Bursa in der Türkei vom Band laufen wird.



"Der neue COLT wird nach dem neuen ASX das zweite komplett neue Modell sein, das Mitsubishi Motors in diesem Jahr auf den Markt bringt, und die Produktoffensive wird im nächsten Jahr mit der Einführung des neuen Outlander PHEV fortgesetzt", sagte Frank Krol, Präsident und CEO von Mitsubishi Motors Europe . "Ich freue mich, Mitsubishi Motors zuru?ck ins europäische B Segment zu bringen und unseren Kunden ein äußerst wettbewerbsfähiges neues Modell anzubieten, das den Namen COLT verdient."