Mitsubishi zeigt neuen Kompakt-SUV

Gerade erst hat Mitsubishi hierzulande zwei neue Modelle gelauncht, die Renault-Fans aber vermutlich recht bekannt vorkommen: Den Mitsubishi ASX und den neuen Colt. Was wir hier allerdings sehen, ist 100 % Mitsubishi, sagt der Autobauer aus Tokio. Namen hat das gute Stück noch keinen, im Grunde sehen wir hier aber die Serienversion des unlängst vorgestellten XFC Concepts.



Auch das Interieur wird uns noch vorenthalten, dafür gibt es bereits erste Infos zu technischen Daten. Angetrieben wird der Kraxler von einem 1,5 Liter Turbo-Vierzylinder, der an ein stufenloses Getriebe gekoppelt wird. Dieser schickt seine Kraft sodann ausnahmslos an die Vorderräder. Nicht unbedingt ideal für Offroad-Betrieb, aber immerhin sollen 222 Millimeter Bodenfreiheit geboten werden.



Was die Dimensionen anbelangt, so ist der Crossover 4390 mm lang, 1810 mm breit und 1660 mm breit; als in jeder Richtung größer als der unlängst eingeführte ASX.



Allerdings muss diese Ankündigung aus europäischer Sicht mit Vorsicht genossen werden. Mitsubishi gibt an, dass der Wagen in erster Linie für die Region der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) bestimmt ist. Zwar lässt man sich die Option offen, den Wagen auch auf anderen Märkten anzubieten, doch das hängt laut Mitsubishi wenig überraschend davon ab, wie beliebt das Modell in Asien sein wird.