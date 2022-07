Modellpflege für den 2023er Lexus ES

01.07.2022

Lexus ES voll vernetzt

Der Lexus ES fährt mit einem neuen Multimediasystem ins Modelljahr 2023. Die Limousine der oberen Mittelklasse verfügt damit über eine verbesserte Sprachsteuerung und Fernzugriff per Smartphone. Das Herzstück des bereits in siebter Generation gebauten Viertürers bildet das neue Infotainmentsystem: Als intuitiv bedienbare Schaltzentrale gewährt es Zugang zu Informationen, Kommunikation und Unterhaltung. Neben einer Smartphone-Einbindung per Android Auto oder drahtlos per Apple CarPlay verfügt das System erstmals serienmäßig über eine Cloud-basierte Navigation.