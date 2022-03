NCAP: Sterne-Regen beim ersten 2022er-Crashtest

Euro NCAP hat bei den ersten Crashtests des Jahres 2022 wieder diverse Neuwagen an die Wand gefahren. Dabei kamen der VW Polo und der Crossover Taigo ebenso auf fünf Sterne wie der neue Megane E-Tech von Renault und der Lexus NX. Das BMW 2er Coupe schaffte nur auf vier Sterne.

Max Lang, Fahrzeugsicherheitsexperte beim ÖAMTC, erklärt: "Ein solches Ergebnis ist im Sinne der Verkehrssicherheit natürlich sehr erfreulich. Speziell das Fahrzeuginnere gestalten die Hersteller mittlerweile beeindruckend sicher – sowohl für Erwachsene als auch für Kinder."



Im Einzelnen: Der Polo nahm die Hürde für eine Fünf-Sterne-Bewertung wegen seines neuen Mittelairbags und leistungsfähigerer Unfallvermeidungs-Systeme. Der Taigo ist strukturell identisch mit dem VW Polo und verfügt über die gleiche Sicherheitsausstattung. Bei geringfügigen Unterschieden schaffte er dieselben Werte wie der niedriger bauende Markenbruder. Beim Lexus NX, der auf derselben Plattform wie der Toyota RAV4 basiert, beeindruckten vor allem die automatischen Notbremssysteme. Sie erkannten Fußgänger bei Tag und Nacht, genauso bei freier Sicht und wenn sie hinter geparkten Autos hervortraten.



Ein dickes Lob der Sicherheits-Organisation gab es auch für den Megane E-Tech: Bei ihm würden verbesserte Karosserie- und Rückhaltesysteme und eine starke Leistung fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme wie AEB zeigen, dass Renault nicht nur attraktive, sondern auch saubere und sichere Autos bauen könne.



Dem BMW 2er-Coupe attestiert Euro NCAP einen guten Aufprallschutz und einen zufriedenstellenden Schutz für schwächere Verkehrsteilnehmer. Das autonome Notbremssystem zeigte in einfacheren Testszenarien mit anderen Autos und Fußgängern eine angemessene Leistung. Bei anspruchsvolleren Szenarien wie dem Kreuzen von Radfahrern und beim Abbiegen war aber noch Luft nach oben. Drum gab es nur vier Sterne.



Aus Sicht des Mobilitätsclubs gibt es aber nach wie vor Möglichkeiten, die Fahrzeuge sicherer zu machen. "Das gilt auch für die Pkw, die fünf Sterne im Crashtest erreichen", stellt Lang klar. Einige Beispiele: Beim Lexus NX wurden beim Frontalcrash erhöhte Brustbelastungen für die Person hinter dem Lenkrad gemessen. Beim Renault Megane E-Tech kann es hingegen passieren, dass man als Fahrer:in mit dem Kopf bei einem Seitencrash sogar an die gegenüberliegende Fahrzeugtür schlägt, weiters sollte der Schutz vor Nackenverletzungen bei einem Aufprall von hinten deutlich verbessert werden. Am sichersten sitzen Erwachsene im VW Polo, bei dem im Gegenzug sowohl beim Frontal- als auch beim Seitencrash erhöhte Belastungen bei hinten sitzenden Kindern gemessen wurden.