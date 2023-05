Ford wertet sein mittelgroßes, den Kuga mit einer neuen Sonderserie auf. Es tut sich durch besondere Design-Merkmale in Grau und Schwarz sowie einer Vielzahl von Assistenztechnologien hervor. Bestellbar ist sie ab sofort und zum Aktionspreis von 41.870 Euro (Liste: ab 49.350 Euro).

Ford wertet sein mittelgroßes, den Kuga mit einer neuen Sonderserie auf. Es tut sich durch besondere Design-Merkmale in Grau und Schwarz sowie einer Vielzahl von Assistenztechnologien hervor. Bestellbar ist sie ab sofort und zum Aktionspreis von 41.870 Euro (Liste: ab 49.350 Euro).

Die neue Kuga "Graphite Tech Edition" tritt als erste Variante der Modellreihe im exklusiven Lackton "Grey Matter" auf und hat einige der beliebtesten Fahrer-Assistenten serienmäßig an Bord; also etwa den aktiven Einparkassistenten sowie einen adaptiven Tempomaten. Ebenfalls serienmäßig stattet Ford die Kuga Graphite Tech Edition mit dem Technologie-Paket aus. Die darin zusammengefassten Systeme verbessern beispielsweise aufgrund der LED-Scheinwerfer mit automatischer Abblendung die eigene Sicht und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. Dank des Head-up-Displays kann der Fahrer seine Augen jederzeit aufs Verkehrsgeschehen gerichtet lassen - es stellt wichtige Fahrdaten wie Geschwindigkeit und Navigationshinweise direkt in der Blickachse dar.



Stichwort Antriebsstränge: Für die Graphite Tech Edition steht das gesamte Motorenangebot der Kuga-Baureihe zur Wahl - inklusive des Plug-in-Hybrid (PHEV)-Antriebs sowie der Vollhybrid-, EcoBlue-Diesel- und EcoBoost-Benzinvarianten. Der Kuga PHEV war 2021 und 2022 Europas meistgekauftes Plug-in-Hybrid-Fahrzeug. Die im spanischen Ford-Werk Valencia produzierte Kuga Graphite Tech Edition kann mittlerweile bestellt werden. Im Juni sollen die ersten Exemplare zu den Kunden rollen.



„Es gibt viele Gru?nde, warum der Kuga ein wichtiger und erfolgreicher Bestandteil unserer Modellpalette ist. Die vielfältigen Antriebsoptionen inklusive des bestverkauften Plug-in-Hybrids gehören ebenso dazu wie das sportliche Design und das souveräne Fahrerlebnis“, erklärt Jon Williams, General Manager Ford Blue Europa. „Jetzt bringen wir eine nicht minder attraktive Version auf den Markt: Die Graphite Tech Edition vereint ab Werk den bisher auffälligsten Auftritt eines Kuga mit den bei unseren Kunden beliebtesten Assistenzsystemen.“