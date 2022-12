Neue Lösungen für bekannte Anforderungen

In Las Vegas stellt Continental am 4. Jänner auf der CES 2023 seine frischen Ansätze für das Autofahren von morgen vor. Darunter neue Display-Technologie, skalierbare Lösungen für Fahrerassistenzsysteme und Ideen für das softwaredefinierte Fahrzeug von morgen

In Las Vegas stellt Continental am 4. Jänner auf der CES 2023 seine frischen Ansätze für das Autofahren von morgen vor. Darunter neue Display-Technologie, skalierbare Lösungen für Fahrerassistenzsysteme und Ideen für das softwaredefinierte Fahrzeug von morgen

Head-up-Display? Ein alter Hut! Zumindest, wenn es nach dem Autozulieferer Continental geht. Anfang 2023 wird Conti unter anderem seine neue Lösung für ein Head-up-Display (HUD) auf der CES in Las Vegas präsentieren. Ein schwarz bedruckter Bereich am unteren Rand der Windschutzscheibe wird als Projektionsfläche für eine Reihe an Infos verwendet. Nachdem diese auch für den Beifahrer einsehbar ist, können entsprechende Zusatzdisplays entfallen. Darüber hinaus wird die intuitive Sicht eines klassischen HUD mit der Bildqualität eines Bildschirms kombiniert. Selbst mit Sonnenbrillen sollen die Inhalte ablesbar bleiben. „Mit dem Scenic View HUD setzen wir einen neuen Trend und ermöglichen Fahrzeugdesignern völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten“, meint Philipp von Hirschheydt, Leiter des Geschäftsfelds User Experience bei Continental, „damit verändern wir nicht nur das Design des Fahrzeugs, sondern tragen auch maßgeblich zu einer höheren Sicherheit im Straßenverkehr bei.“ Für geringeren Stromverbrauch können einzelne Bereiche auch abgeschaltet werden.