Neue Markenbotschafterin der Sportwagenmarke

Alpine Cars Österreich hat einen guten Riecher: Mit Corinna Kamper wurde eine Markenbotschafterin ins Boot geholt, die die Werte der Marke schon von klein an lebt. Sie saß schon mit 6 Jahren im Kart und konnte als Achtjährige ein Qualifying gegen Erwachsene für sich entscheiden. Nach der Kartkarriere begann sie 2011 im Formelsport, wo sie an der InterSteps Championship teilnahm. Im Jahr darauf ging sie den Formel Renault 2.0 Northern European Cup an. Alles Racing, oder was? Nicht ganz, im Yachtcharter-Unternehmen der Eltern ist sie Geschäftsführerin und sie betreibt zudem eine eigene Bootsführerscheinschule. Aber daher kennen sie nicht so viele Menschen, der Auslöser dafür war wohl eher die Teilnahme an der 15. Staffel der ORF-Tanzshow Dancing Stars. Mit dem Profitänzer Danilo Campisi gemeinsam erreichte sie im Finale den zweiten Platz.

Man sitzt wie im Rennwagen



Martin Labaye, Generaldirektor Renault Österreich GmbH, überreichte Ende Juni einen Alpine A110 GT an die ehrgeizige Ex-Racerin, die mittlerweile auch als Moderatorin und Fahrinstruktorin tätig ist. Wer Kamper nicht unterwegs damit antrifft, kann ihre Social-Media-Kanäle abchecken: Auch dort soll der Sportwagen künftig öfter auftauchen. „Die Alpine A110 GT macht unglaublich viel Spaß beim Fahren. Es fühlt sich an, als würde man in einem Rennwagen sitzen. Die Performance, die Präzision, die Fahrzeugabstimmung, das kenne ich so nur von der Rennstrecke“, meint Kamper nach der ersten Fahrt. „Mit Corinna Kamper haben wir eine außergewöhnliche junge Frau für Alpine gewonnen, die nicht nur einen Bezug zum Rennsport hat, sondern auch ein großes Engagement abseits der Rennstrecke zeigt. Sie ist mit viel Herz und Leidenschaft bei all ihren Aktivitäten dabei und das passt gut zur unserer Sportwagenmarke Alpine. Eine Zusammenarbeit mit viel Power, Sympathie und Charme, auf die wir uns sehr freuen“, meint Martin Labaye.