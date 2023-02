Der neue Antrieb kombiniert einen 100 kW (136 PS) starken Dreizylinder-Turbo-Benziner mit 1.199 cm³, mit einem neuen Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe in das ein Permanentmagnet-Synchron-Elektromotor integriert ist. Dieser leistet bis zu 21 kW (28 PS) und ein Drehmoment von 55 Nm. So können 3008 und 5008 sodann bei geringem Kraftbedarf, also etwa beim Anfahren, Manövrieren (z. B. zum Einparken) und Dahinrollen, rein elektrisch fahren. Darüber hinaus stellt er beim Beschleunigungen mit einem einmaligen Schub zusätzliches Drehmoment zur Verfügung, was die Reaktionszeit des Turbos ausgleicht. Das vermeidet Herunterschalten. Zudem greift der E-Motor dem Verbrenner bei einem Kickdown mit 9 kW (ca. 12 PS) zusätzlicher Power unter die Arme.



Folgerichtig fungiert die E-Maschine beim Verzögern als Generator, um die 48-Volt-Batterie des Hybridsystems aufzuladen. Außerdem sorgt er mithilfe des Riemenstarter-Generators für den Start des Verbrennungsmotors, der somit besonders sanft vonstatten gehen sollte. Die besagte Batterie wiederum ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Bruttokapazität von 898 Wh und einer verfügbaren Netto-Kapazität von 432 Wh. Untergebracht ist das gute Stück unterm Beifahrersitz, womit weder der Kofferraum, noch andere Areale des Autos an Stauraum verlieren.



Im Stadtverkehr verspricht Peugeot, man könne rund 50 Prozent der Zeit ohne Verbrennungsmotor unterwegs sein. Das bedeutet freilich auch deutlich gesunkenen Verbrauch. Peugeot verspricht eine Ersparnis von bis zu 15 Prozent, was im konkreten Fall bedeutet, dass die neuen Hybrid-Antriebe im Vergleich zum PureTech 130 EAT8, den sie ersetzen, rund 1 Liter/100 km (nach WLTP) einsparen sollten. Wichtig dabei im Hinterkopf zu behalten: Da das System nur bei niedrigen Geschwindigkeiten ohne Verbrenner auskommt, fallen die Einsparungen vor allem hier an. Konkret sagt Peugeot: Die Einsparung wird in der Stadt (minus 2,5 l/100 km) und auf der Landstraße (minus 0,7 l/100 km) erzielt, während der Autobahnverbrauch unverändert bleibt.



Der neue Motor soll kurz nach dem Start im 3008 und 5008 auch für den Peugeot 208, 2008, 308, 308 SW und den PEUGEOT 408 erhältlich sein. Der Peugeot 3008 und PEUGEOT 5008 HYBRID werden im Werk Sochaux produziert und sollen ab dem zweiten Quartal 2023 in Europa verkauft werden.