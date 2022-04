F-Pace 400 Sport und 300 Sport werden ausschließlich mit den verbesserten Ingenium Sechszylinder-Benzin- beziehungsweise Dieselmotoren angetrieben - jeweils ergänzt um ein die Effizienz steigerndes Mild-Hybrid-System.



Neue 21-Zoll-Räder in Hochglanzschwarz, das optionale Black Pack, dunkel getönte Scheiben ab B-Säule und eine ebenfalls in Gloss Black gehaltene Dachreling heben die neuen Sport-Modelle optisch heraus. Im geräumigen und luxuriösen Interieur setzen die mit Windsor-Leder bezogenen Sitze ein Highlight.



"Die Entwicklung der neuen Modelle 300 Sport und 400 Sport gab uns die Möglichkeit, das selbstbewusste und fokussierte Design des F-Pace subtil zu betonen und eine noch stärkere Präsenz auf der Straße zu erreichen", sagt Design-Direktor Adam Hatton. "Zugleich machen schöne, exklusive Materialien - darunter Windsor-Leder, Premium Velours und sorgfältig verarbeitete Furniere - den Innenraum noch luxuriöser." Zusammen mit der leisen, mühelosen Leistung der Sechszylinder-Motoren machten die neuen Modellversionen jede Reise zu einem besonderen Erlebnis.



Der 400 Sport wird vom Ingenium 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Benzinmotor MHEV mit 294 kW/400 PS und maximal 550 Nm Drehmoment angetrieben. Der Sechszylinder nutzt einen elektrisch angetriebenen Turboverdichter in Kombination mit einem Twin Scroll-Turbolader, eine stufenlose Steuerung des Einlassventilhubs und eine 250-bar-Direkteinspritzung, um den 400 Sport in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h.



Das MHEV-System nutzt einen im Motorraum platzierten Riemenstartergenerator, um sonst beim Bremsen oder Lupfen verpuffende Energie zu speichern. Diese wird in einer unter dem Kofferraumboden verstauten 48 Volt Lithium-Ionen-Batterie gespeichert und sorgt beim zügigen Beschleunigen durch die wieder zurückgeführte Energie für eine Art Turboeffekt und ermöglicht so außerdem eine sanftere, leisere und reaktionsschnellere Stopp-/Start-Funktion.



Der Sechszylinder-Diesel in MHEV-Konfiguration setzt 221 kW/300 PS und einen Drehmomentgipfel von 650 Nm frei. Damit sprintet der 300 Sport in 6,4 Sekunden bis zur 100-km/h-Marke und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h. Dank MHEV ergeben sich CO2-Emissionen von 183 g/km und ein Verbrauch von 6,9 l/100 km.



Die österreichischen Preise der neuen Modelle des Jaguar F-PACE im Modelljahr 2023 sind (inkl. aller Steuern):

Jaguar F-PACE D300 SPORT € 103.752,-

Jaguar F-PACE P400 SPORT € 116.004,-