Beginnen wir mit dem Toyota GR86: Die für ihn vorgestellten, neuen Produkte werden zusätzlich zum aktuellen GR-Teileprogramm für kompakten Sportler erhältlich sein und umfassen von rein optischen Kleinigkeiten, bis hin zu technischen Verbesserungen eigentlich alles, was sich der sportlich ambitionierte GR86-Pilot mit Hang zu Individualismus so wünschen könnte. Der augenscheinlichste Beitrag zu einer solchen Anpassung an den eigenen Geschmack wäre wohl das sogenannte "Aerodynamik-Paket II". Es umfasst einen neuen Front-, Dachkanten und Heckspoiler, Sportschalldämpfer, Dive Plates, eine Aero-Dachfinne und eine neue Front, genannt GR aero nose cone. Zudem warten GR-Aero-Außenspiegellamellen und GR-Heckscheibenlamellen.



Zusammen ein paar weiteren Klein-Teilen wie Windabweisern für die Scheiben hat das gesamte Paket einen Preis von 492.800 Yen oder rund 3.549 Euro nach heutigem Wechselkurs. Wer sich einen detaillierteren Überblick verschaffen will, wie das alles so aussieht, kann sich gern beim Visualisierungstool von TGR austoben.



Aber auch unterm Blech wird nachgebessert. So bietet Toyota jetzt ein voll einstellbares GR-Fahrwerk, neue Versteifungen, einen Monoblock-Bremsensatz und GR-Performance-Dämpfer. Für die Handschalter-Varianten des GR86 wartet zudem eine kürzerer Schaltknauf, der für einen um 10 Prozent kürzeren Schaltweg als der Serienhebel sorgen soll.



Für den GR Yaris wird ebenfalls kein Tuning-Kapitel ausgelassen; nur wird optisch deutlich weniger Aufsehens gemacht. Für die Außenhaut wartet ein Kaltlufteinlasskanal samt passender Luftführung und einer Motorhaube aus CFRP. Zudem wartet ein neues Fahrwerk explizit für den Renneinsatz und so manche Accessoire für den Innenraum. Darunter ein Handbremshebel, ein Schaltknauf, ein Lenkrad und vor allem ein Vollschalensitz von Recaro.



Alle diese Teile erscheinen im Laufe des Jahres. Um es aber noch einmal zu betonen: Geht es nach Toyota, sind alle diese Teile nur für Japan gedacht. Andererseits: Wer unbedingt will, wird wohl Wege finden ...