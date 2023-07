Neuer Hyundai Kona – schon gefahren

Dass Hyundai sich stark auf den europäischen Markt konzentriert, wissen wir schon. Dazu gibt es ja auch ein eigenes Werk im tschechischen Nosovice, wo auch der neue Kona vom Band läuft. Ebenso wissen wir, dass man viel Wert auf SUV legt – wobei es da bis vor kurzem ein wenig Verwirrung gab: Vor allem der kleine Bayon und der etwas größere Kona waren ziemlich nah beinander, doch die neue Generation von Letzerem sorgt wieder für Ordnung im Line up: Der neue Kona baut gleich um 14,5 Zentimeter länger hat 6 cm mehr Radstand und mit 466 Litern um 92 l mehr Kofferraum. Man switcht also gleich um eine ganz Fahrzeugklasse höher.



Wo allerdings der Tucson lauert, doch hier sieht Hyundai keine Probleme, schließlich glänzt selbiger mit einem völlig anderen Motorenangebot und hat auch deutlich mehr Allrad-Optionen. Von der also alles logisch – ein Zugang, der sich irgendwie durch den gesamten Kona zieht. Beim Bedienkonzept zum Beispiel: Ein großer Touchscreen erlaubt flottes Surfen durch die Untermenüs, wobei man dennoch erstaunt und zugleich erfreut darüber ist, wie viele Knöpfe (echte, analoge) es auf dem Armaturenbrett gibt. Eine Kennenlernphase ist nicht nötig, alles ist logisch und selbsterklärend – hier können sich andere Hersteller definitiv ein Scheibchen abschneiden.