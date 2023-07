Seit der Markteinführung des Clio im Jahr 1990 hat Renault stolze 16 Millionen Einheiten verkauft, alleine in Österreich sind es bis dato 132.000 Stück, zudem ist der Clio hierzulande das meistverkaufte Modell der französischen Marke. Vier Jahre nach seiner Markteinführung erfährt der Evergreen nun eine umfangreiche Überarbeitung, die sich größtenteils aber auch die Optik beschränkt.



Auffallend ist hier der neue Kühlergrill samt neuer Lichtsignatur, die sukzessive auch bei anderen Modell Einzug halten soll. Auch das Heck wurde überarbeitet, neben dem neuen Stoßfänger fallen die Klarglasheckleuchten auf. Auch das Interieur wurde aufgefrischt, so ist etwa der Armaturencluster ab dem Basismodell bereits digital.



Technisch nichts Neues



Apropos Basismodell, bei den Ausstattungsstufen hat Renault ordentlich ausgemistet, neben dem Grundmodell „Evolution“ und dem „Techno“ bringt die Linie „Esprit Alpine“ einen gelungenen sportlichen Touch mit, Sportsitze und fesche 17-Zoll-Alufelgen inklusive. Die Renault-Logos sind hier statt Hochglanz in dunkel gehalten, ebenso wie die Schriftzüge auf der Heckklappe. Besonders cool ist indes die neue Farbe „Rafal-Grau“, die besonders gut zum sportlichen Look passt.



Unter der Haube gibt es keine Überraschungen, das Motorenprogramm wurde vom aktuellen Modell übernommen, mit Ausnahme des Diesels, der in Österreich mangels Nachfrage nicht mehr angeboten wird. Los geht es mit dem 67 PS Saugbenziner, darüber ist der 91 PS starke Turbobenziner angesiedelt.

Sparsamer Vollhybrid



Besonders hoch sind die Erwartungen an die Vollhybridvariante, mit der wir bereits erste Testkilometer sammeln konnten. Mit einer Systemleistung von 143 PS ist für ausreichend Vortrieb gesorgt, der Verbrauch von 4,3 Litern nach WLTP konnte in der Praxis auch tatsächlich erzielt werden und ermöglicht eine Reichweite von bis zu 900 Kilometern. Ebenfalls fein, der Clio Hybrid kann bis zu fünf Kilometer rein elektrisch Fahren, innerstädtisch muss sich der Benziner nur in 20 Prozent aller Fahrsituationen zuschalten.



Mit einem Preis von 27.590 Euro ist das neue Topmodell rund 1.300 Euro günstiger als bisher, die komplette Preisliste wird am 17. Juli veröffentlicht. Der Einstiegspreis dürfte bei ca. 18.500 Euro liegen, die ersten Auslieferungen erfolgen im Herbst. Ein vollelektrischer Clio wird übrigens nicht kommen, diese Rolle übernehmen die ausschließlich mit E-Motor kommenden Modelle R4 und R5 ein.