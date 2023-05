Ein neues Heckdesign und eine neue Front, handelt es sich also um ein klassisches Facelift? Jein, denn auch innen drin tut sich beim Opel Corsa 2023 einiges und schließlich ist das "Face" nicht einfach geliftet, mit dem coolen Vizor trägt es ein schön futuristisches Gesicht, wie wir es bereits von Mokka und Co kennen.



Hybrid für alle – oder Elektro



Motorisch wird es spannend, denn der Corsa ist das erste Opel-Modell, dass mit 48-Volt-Hybrid-Antrieben auf den Markt kommt. "Hybrid für alle" schreibt der Importeur. Aber, haha!, das stimmt natürlich nicht, denn es gibt ja noch den Corsa Electric. Hier war klar, was als Neuerung kommt, wir kennen es ja schon von anderen Stellantis-Modellen: Neben dem Package mit 136 PS und 357 Kilometer Reichweite können Kleinfamilien und Co künftig mit 156 PS und 402 Kilometer auf größere Fahrt gehen. Die DC-Ladung von 20 auf 80 Prozent (der klassische Autobahn-Raststätten-Stopp) soll in rund 30 Minuten erledigt sein.

Noch kurz zu den Hybriden: Die 48-Volt-Corsa stehen mit 100 und 136 PS zur Wahl, dazu gibt es ein neues Doppelkupplungs-Automatikgetriebe. Verbrenner gänzlich ohne Elektrifizierung wird es weiterhin im Portfolio: Ohne konkret zu werden, welche Aggregat eim Programm bleiben, spricht Opel von einer "breiten Auswahl an wirtschaftlichen Antriebsvarianten von hocheffizienten Verbrennern".

I can see clearly now



Der Liedtext von Johnny Nash rennt als Assoziation durch unser Hirn, wenn der deutsche Autohersteller vom Intelli-Lux LED Matrix Licht schwärmt. Denn das System wurde wieder einmal weiterentwickelt und soll nun geschärft und präsziser arbeiten. 14 statt acht einzeln ansteuerbare LED-Elemente blenden andere Verkehrsteilnehmer situationsgerecht aus. Noch nie von sowas gehört? Dann noch einmal in Kurzform, um es sich vorzustellen: Du fährst in der Nacht mit Fernlicht und lässt es einfach immer im Automatikmodus an. Nicht nur schaltet es sich in der City automatisch ab, einzelne LEDs werden dann weggeschaltet, wenn sie einen Gegenverkehr erfassen würden. Der Corsa leuchtet sozusagen an den anderen Autos vorbei und erhellt nur die dunkle Nacht.



Zu den Neuheiten zählen weitere Sicherheitssysteme wie die hochauflösende Panorama-Rückfahrkamera, der intelligente Geschwindigkeitsregler und ?begrenzer sowie Flankenschutz, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung.



Das Snapdragon-Cockpit



Ja, innen gibt es neue Sitzmuster und aha, das Schalthebel- und Lenkrad-Design ist neu. Richtig aufmerksam werden wir aber erst bei der integrierten Snapdragon Cockpit-Plattform von Qualcomm Technologies. Sie ermöglicht hochmoderne Grafik-, Multimedia-, Computervisions- und KI-Funktionen (Künstliche Intelligenz), um ein adaptives Cockpit-Erlebnis, das sich den Wünschen der Passagiere anpassen kann, zu generieren.



Was kann man – zumindest optional – sonst noch erwarten? Die natürliche Spracherkennung „Hey Opel“ sowie Over-the-Air-Updates zum Beispiel. Außerdem wurden die Anzeigen im 10-Zoll-Farbtouchscreen von Navi und Multimedia sowie im Fahrerdisplay noch klarer gestaltet, so dass wichtige Infos schneller aufgefasst werden können. Und: Erstmals lassen sich kompatible Smartphones mit Apple CarPlay und Android Auto kabellos mit dem Fahrzeug verbinden und auch wieder aufladen.



Lassen wir noch Opel CEO Florian Huettl seinen Senf abgeben: "Der Opel Corsa ist seit mittlerweile mehr als 40 Jahren ein Bestseller. In den vergangenen beiden Jahren war er außerdem der meistverkaufte Kleinwagen Deutschlands sowie 2021 das meistverkaufte Auto überhaupt in Großbritannien. Dieser Erfolg ist für uns Bestätigung und Anspruch zugleich. Deshalb machen wir den Corsa jetzt noch moderner, emotionaler, besser. Mit scharfem Design, Top-Technologien aus höheren Klassen sowie neuer, lokal emissionsfreier Elektro- und Hybrid-Technik wollen wir die Kunden erneut begeistern und ihnen zeigen, was sie heute alles von einem Kleinwagen erwarten können."



Preise sollen im Sommer genannt werden.