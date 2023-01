Neuvorstellungen 2022: Fast 50% aus China

Zu diesem Schluss kam die Zahlenabteilung unserer US-Kollegen von Motor1.com auf Basis von Daten JATO Dynamics. Platz 2 geht in der Statistik an Japan mit 20%. Europa liegt gesamt auf Platz 3; vom alten Kontinent kamen 18 % aller Neuvorstellungen. Konkret wurden 62 neue Modelle aus China eingeführt. Das sind wohlgemerkt durchschnittlich fünf neue Fahrzeuge pro Monat.



Betrachtet man die Zahlen aufgeschlüsselt nach Hersteller sind folgerichtig auch viele Chinesen auf den Top-Plätzen. Ganz oben allerdings wartet jemand anderer: Toyota. Die Japaner stellten 2022 insgesamt 11 neue Autos vor. Gleich dahinter in der Liste rangiert SAIC, zu dem etwa auch MG gehört. Sie präsentierten 2022 zehn neue Modellen. Sie müssen sich den zweiten Platz allerdings mit GM teilen, die aufgeteilt auf ihre Marken Buick, Cadillac, Chevrolet und GMC ebenfalls zehn Autos eingeführt haben. Auch dahinter gibt es ein Gerangel. Platz 3 geht ex aequo an Geely und Honda mit jeweils acht Neuvorstellungen.



Aus europäischer Sicht sind Stellantis und der VW-Konzern ebenso gleichauf. Beide präsentierten sechs neue Autos. Stellantis etwa stellte vergangenes Jahr den Alfa Romeo Tonale, den Citroen C4 X, den Fiat Fastback, den Jeep Avenger, den Maserati Grecale und den Peugeot 408 vor, wobei der neue Maserati GranTurismo nicht berücksichtigt ist, da die Innenausstattung bis Jahresende noch nicht enthüllt wurde. Volkswagen wiederum schickte einen Audi für China, das Skoda Enyaq Coupé, zwei VWs für China, den neuen Amarok und den ID.Buzz auf die Straßen. Auf den hinteren Plätzen folgen BMW und Mercedes-Benz mit jeweils vier neuen Produkten sowie Suzuki, Ford und Hyundai mit drei Neuheiten.



In Hinblick auf die Fahrzeugklassen warten hingegen weniger große Überraschungen. Wie erwartet dominieren SUVs die Premierenliste und erreichen einen Anteil von 51 Prozent aller Neuwagenvorstellungen 2022. Hersteller wie SAIC, Geely, Honda und Stellantis dominieren in diesem Ranking.



Just der chinesische Markt ist es allerdings, der dafür sorgt, dass wir in der Liste doch auch noch eine nennenswerte Liste an Limousinen und Vans finden. In China ist die Nachfrage nach solchen Modellen nämlich durchaus noch gegeben. In Zahlen ausgedrückt: Insgesamt wurden im alten Jahr 23 Limousinen vorgestellt, von denen 12 nur in China erhältlich sind. Vans wurden hingegen 16 neue präsentiert, wobei acht allein für China gedacht sind



Abgerundet wird die Statistik durch acht neue Stadtautos, sieben Pickups, sechs Limousinen und vier Sportwagen, darunter der neue Ford Mustang, der GAC Aion Hyper SSR, der Pagani Utopia und den Rolls-Royce Spectre.