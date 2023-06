Nicht zahlen und dann so dreist sein!

Das muss einem erst einmal einfallen: "Unter Vorspiegelung ihrer Zahlungsfähigkeit", wie die Kärnten-Redaktion von orf.at berichtet, haben zwei Deutsche, die auch Wohnsitze in Österreich haben, einen Ferrari bei einem Autohändler in Niederösterreich abgeholt. Mit diesem Fahrzeug – es soll einige hunderttausend Euro Wert sein – fuhren die beiden zum Sportwagentreffen in Velden, das dieses Jahr vom 12. bis zum 18. Juni abgehalten wurde.



Was dann am Wörthersee passierte: "Beamten der Polizeiinspektion Velden fiel der Ferrari beim Sportwagentreffen auf, das derzeit in der Gemeinde läuft. Für den Ferrari bestand eine Sicherstellungsanordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt", so orf.at. Der Flitzer wurde schließlich dem Händler zurückgegeben.



Wer einen Sportwagen sein eigen nennt, kann sich den Termin für nächstes Jahr bereits im Kalender eintragen: Das "24. Internationale Sportwagenfestival in Velden" findet vom 17. bis zum 23. Juni statt.



(Symbolbild, Das Bild dient nur zur Illustration)