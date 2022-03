Kantig und scharf gezeichnet macht der neue Qashqai vor allem in selbstbewusstem Rot optisch durchaus einen auf harten Hund. Wie so oft steckt unter der harten Schale aber ein weicher Kern. Das ist in Hinblick aufs Fahrwerk, das komfortabel abgestimmt wurde ohne schwammig zu geraten, ebenso positiv gemeint wie beim Blick aufs gemütliche Cockpit mit seinen feinen Stühlen, das trotz aller Modernität mit zwei großen Screens, alle Stückerl spielendem Infotainmentsystem, gut funktionierenden semiautonomen Fahr-Assistenten und dem gestochen scharfen HUD nicht auf haptische Tasten und Drehregler für die wichtigsten Funktionen verzichtet. Danke, Nissan.

Ganz besonders für die zwar zahlreichen, aber dennoch gut durchschau- und bedienbaren Tasten am Lenkrad. Heißt jedenfalls: In Sachen Ergonomie gibt es hier nichts zu meckern. Ebenso wenig übrigens in Sachen Platzangebot; die in Breite und Länge höheren Außenmaße machen sich auch innen angenehm bemerkbar. Es sei aber angemerkt, dass ähnlich große Kontrahenten (siehe die beiden Alternativen von Peugeot und BMW im Technikkasten) durchaus größere Kofferräume zu bieten haben, als es der Japaner tut.



Fake it till you make it?

Meckern müssen wir aber auch: Das stufenlose Getriebe tut so, als hätte es doch Gänge. Leider klappt das aber nicht so recht und bringt unnötige Unruhe ins Auto. Vor allem, weil der gut gedämmte Turbo-Murl kräftig genug wirkt, dass es wohl ohnehin nie zum CVT-typischen "Heulen" kommen würde. Sparsam ist die Kombi: 6,8 Liter Testverbrauch.