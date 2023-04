Technisch unterscheiden sich Qashqai und X-Trail nicht sonderlich. Von der Auslegung geht der X aber wieder eigenständigere Wege. Er ist das gehobenere Modell mit durchaus überraschend hochwertigen Materialien, toller Bedienlogik und vor allem im Fond äußerst viel Platz. Sogar eine dritte Sitzreihe gibt es, was bei einem Längenunterschied von 26 Zentimetern aber keine große Kunst darstellt. Jedenfalls gibtes für all diesen Pomp rund 3.500 Euro Aufpreis zu berappen.

Gefühlssache

So oder so hat sich Nissan beim Antrieb wirklich etwas überlegt: Es befindet sich ein Dreizylinder-Verbrenner mit variabler Verdichtung unter der vorderen Haube, der entweder direkt den 150-kW-E-Motor antreibt oder den nur 2,1 kWh großen Pufferakku speist, nie aber direkt auf die Antriebsräder wirkt. In unserem Falle - beim Allrad -sitzt an der Hinterachse auch noch ein E-Motor mit 100 kW und das Bemerkenswerteste an diesem System ist definitiv, dass man fast nichts bemerkt. Man muss schon genauer hinhören, um etwas vom Kolbenhubaggregat mitzubekommen, so dezent und gut gedämmt arbeitet es. Und es ist natürlich ein angenehmes Gefühl, zu wissen, dass man trotz eines geringen Akkustands noch locker 500 Kilometer weit kommt. Sicher, wir reden hier von keinem echten E-Auto, aber dennoch lässt sich das seidenweiche Fahrgefühl eines Stromers genießen. Wer es gemächlich angeht, schafft knapp über fünf Liter, im gemischten Normalbetrieb sind es aber auch schon einmal sieben bis acht Liter Super im Schnitt.