Handling und Optik standen bei der Überarbeitung des Huracan Tecnica im Fokus. Das zeigt sich beispielsweise schon dadurch, dass viele der optischen Änderungen auch fahrdynamische Effekte haben sollen. So blieb die Frontschürze zwar vollkommen unberührt, dafür leiten Schlitze links und rechts in der komplett neuen, auch in einer Sicht-Carbon-Variante erhältlichen Fronthaube die Luft über integrierte Schächte durch die Haube, was die Stabilität des Autos bei hohen Geschwindigkeiten verbessern soll. Die neuen Seitenschweller, freilich auch in Sicht-Carbon-Ausführung zu haben, machen das Auto nicht nur optisch tiefer, sondern verbessern durch ihre integrierten Lufteinlässe auch die Kühlung der hinteren Bremsen. Wirklich rein optisches Gimmick sind sodann nur die ebenfalls erhältlichen Carbon-Cover für die Seitenspiegel.



Weiter zu den Rädern. Wie gewohnt tat man sich hier mit Vossen zusammen, die dem Italiener 20-Zoll Felgen vorn und 21-Zoll Felgen hinten spendiert haben; wahlweise mit Zentralverschluss und in einer von 72 wählbaren Farben, die zusätzlich auch noch mit gebürsteten oder polierten Oberflächen bestellt werden können. Das Design mit sechs zum Felgenhorn in ein Y auslaufenden Speichen sorgt zudem dafür, dass die neuen Batschen fast noch eine Nummer größer wirken, als sie es ohnehin schon sind. Auf der Vorderachse werden 9Jx20 Räder mit 245/30 ZR 20 Hochleistungsreifen gefahren. Die 12.5Jx21 Felgen an der Hinterachse sorgen mit 325/25 ZR 21 Pneus für im Vergleich zu den Standard-Dimensionen verbesserte Traktion.