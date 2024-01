Omoda: Crossover-SUV Omoda 5 kommt nach Österreich

Zur kurzen Orientierung, wer oder was Omoda eigentlich ist. Omoda ist eine der neuesten Marken des erst 1997 gegründeten Chery-Konzerns, die am Heimmarkt China auch mit Namen wie Jetour und Karry vertreten sind. Omoda indes gilt als jene Marke, mit denen man vor allem die jüngeren Zielgruppen anspechen möchte. Das mag bei dem ersten Werk, dem 5 etwas komsich wirken, da es sich dabei ja um ein Premium-SUV handelt. Nicht aber, wenn man sich den Startpreis von lediglich 26.000 Euro zu Gemüte führt – eine echte Kampfansage an die alteingesessenen Marktbegleiter.



„Das Crossover-SUV Omoda 5 wurde bereits in zehn Märkten in Europa, Mittelamerika, dem Mittleren Osten, Südost-Asien und Australien erfolgreich eingeführt“, sagt Charlie Zhang, Assistant President Chery Automobile. „Wir sind überzeugt davon, dass wir diese Erfolgsgeschichte auch in Österreich fortführen werden. Dennoch wird es sehr herausfordernd und schwierig, weswegen wir konsequent auf Technologieoffenheit setzen. Der Omoda 5 wird sowohl mit Benzinmotor als auch als Plug-In-Hybrid- und vollelektrische Version in Österreich auf den Markt kommen. Gegenwärtig besteht bei den Verbrauchern in Österreich immer noch eine erhebliche Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor oderhybriden Antrieben.“