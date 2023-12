Ordnung in der Werkstatt

In vielen Betrieben hagelt es Aufträge und die Arbeitszeit ist minuziös eingeteilt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass jedes Tool seinen festen Platz hat. Deshalb wird in diesem Text auf das Kernelement einer handwerklichen Werkstatt eingegangen.

Unordnung in der Werkstatt ist nicht nur hässlich, sondern gefährlich

Natürlich findet dieses Ordnungsprinzip auch in der Heimwerkstatt Anwendung, denn es ist umso ärgerlicher und zeitraubender, wenn man jeden Gegenstand erst lange suchen muss. Deshalb solltest du dir im Vorfeld Gedanken machen, wie du deine Handwerkerwerkstatt einrichtest, um auch den dir zur Verfügung stehenden Platz an deiner Arbeitsstelle optimal zu nutzen. Größere Handwerkertools sind im Allgemeinen schwer, weil du sie besonders stabilen Kisten aufbewahren solltest. Werkstattbehälter sind meistens auf Rädern, da sie eine Belastbarkeit von mehreren hundert Kilo haben müssen. Bedenke, dass im Werkstattwagen auf schwere elektrische Geräte wie Fräser und ähnliches aufbewahrt werden. Zudem solltest du auch bei deiner Heimwerkstatt darauf achten, dass keine unbeteiligten Familienmitglieder - vor allem nicht die Kinder - jederzeit Zugriff zu Geräten haben, die bei unsachgemäßer Handhabung Unfälle verursachen können. Deshalb sollten zum Beispiel auch Hammer, Schraubenzieher und Zangen kindersicher in abschließbaren Schubladen aufbewahrt werden.

Der Werkstattwagen mit viel Stauraum und Quicklockfunktion der Schubfächer

Wird es mit Einrichtung der Werkstatt konkret, wirst du für deinen Betrieb einen oder mehrere Werkstattwagen brauchen, um alle Werkzeuge unterzubringen. Insbesondere wenn du mehrere Werkstattwagen für deinen Betrieb brauchst, bist du noch etwas suchen, welches ein großes Fach mit Tür und Einlegeböden wie mehrere Schubladen hat. Das Quicklock-System der Schubladen trainiert durch einen kleinen Hebel an der Innenseite Rückwand des Containers. Will man die Blockade lösen, muss man diesen Hebel verschieben, um die Schubladen wieder herausziehen zu können. Dank der Kugellager lassen sich diese zu 100 Prozent vorziehen, sodass der gesamte Schubladeninhalt jederzeit gut erreichbar ist. Besonders praktisch ist ein belastbarer Werkstattwagen, welcher bei jeder Öffnung einer Schublade die anderen Schubladen versperrt. Bei Datona kannst du dich über solche kippsicheren Werkstattwagen aus Metall informieren.

Kippsicherheit beim Bewegen des Wagens im leeren Zustand

Die Kippsicherheit ist besonders wichtig, da der Wagen aufgrund seines Gesamtgewichtes ansonsten schwere Unfälle verursachen könnte. Im Idealfall diese Schubladen hat eine Schablone aus Schaumstoff ausgestattet, und deren Formen du jedes einzelne Werkzeugteil hineinlegen kannst. Dadurch bleibt jedes Teil an einem festen Platz, ohne durch die Bewegungen des Wagens verrutschen zu können. Alternativ sorgen Fachtrenner in der Schublade für das Verbleiben der Werkzeugteile an ihrem Platz. Das Verrutschen der Schübe kann vor allem dann hinderlich und zeitraubend sein, wenn der Werkstattwagen leer ist. Zur besseren Übersicht kannst du die besonders häufig verwendeten Werkzeuge an Aufhängetafeln aufhängen, die sie an der Seite des Wagens befinden.

Wie sich die Wagen voneinander unterscheiden

Der Wagen ist in Blau, Rot oder schwarz erhältlich, welches auch gleichzeitig zu Unterscheidung der verschiedenen Wagen dient, wenn sich in der Werkstatt mehrere Mitarbeiter befinden und, je nach Zuständigkeit des Mitarbeiters, in jedem Container verschiedene Werkzeuge aufbewahrt werden. Diese Differenzierung ist vor allem auch bei der Einarbeitung von Auszubildenen wichtig. Auch der Einsatz von Wagen unterschiedlicher Größe ist sinnvoll - je nach Beladung.

Stabile Räder und Bremsräder sorgen für ein komfortables und sicheres Rangieren der Werkstattschränke.

Dies ist auch besonders wichtig bei den robusten Rollgestellen mit Motorenhalter, zumal diese Wagen bisweilen Arbeitsmotoren von einem Gewicht von mehreren Hundert Kilo sicher halten können müssen, während man damit arbeitet. Selbstverständlich lassen sich diese Werkstattwagen auch als Schwerlastbehälter für Warenlager einsetzen.

Fazit:

Werkstattwagen sind ein Muss für jede Werkstatt, insbesondere dann, wenn es sich um einen Gewerbebetrieb handelt. Jedoch findet ein robuster Werkstattwagen auch in der heimischen Werkstatt Anwendung. Neben der Übersichtlichkeit als Organizer für alle Arten von Werkzeug und Handwerksgeräten und der schönen Optik gewährleisten Werkstattschränke auch einen Schutz vor Unfällen, die bei einer mangelnden Kippsicherheit passieren würden. Auch Heimwerkern macht die Arbeit in einer gut organisierten Heimwerkstatt mehr Spaß.