Peugeot feiert zehn Jahre i-Cockpit

Ein kleines Design- und Ingenieur-Team machte sich vor über zehn Jahren an die Arbeit und schnell entstand der Vorschlag für ein kleineres Lenkrad. Die bis dahin gebräuchliche Anordnung eines großen Volants, durch dessen Lenkkranz hindurch die Informationen am Tacho ablesbar sind, wurde im Grunde nie hinterfragt, war aber eigentlich nie optimal. Die beste Position zum Lesen der Informationen wäre auf Augenhöhe. Und so stellte man die Anordnung bei Peugeot eben um, gemeinsam mit dem erwähnten, kleinen Lenkrad. Diese neue Kombination schuf ein völlig neues System mit einem Bildschirm, der quasi auch gleich ein HUD überflüssig machte. Hinzu kam ein neues Infotainment-System und eine Überarbeitung der bisherigen Bedienlogik, womit auch der Startschuss für die Ära der Touchscreens bei Peugeot abgegeben war.



Jerome Micheron, Product Director von Peugeot: "Für die Marke stand viel auf dem Spiel. Wir gingen ein kalkuliertes Risiko ein, indem wir uns auf ein so innovatives und neuartiges Konzept einließen. Vor allem mussten wir sicherstellen, dass unsere Kundschaft das Konzept mögen würde. Wir ließen die Kunden ein Fahrzeug mit einem normalen Lenkrad und Armaturenbrett fahren und setzten sie dann in den Prototypen mit dem neuen Lenkrad und dem neuen, erhöhten Kombiinstrument. Das Feedback war hervorragend, sehr qualitativ. Alle haben das kleine Lenkrad mit großer Leichtigkeit angenommen. Wir waren davon überzeugt, dass wir etwas Einzigartiges geschaffen hatten."



Natürlich grübelt man bei Peugeot aber schon darüber nach, wie es ab hier weitergehen könnte. Bertrand Rapatel, Interior Design Director von PEUGEOT: „Das i-Cockpit® muss intuitiv, dynamisch und charakteristisch bleiben: Das ist eines unserer Ziele. PEUGEOT war der Vorreiter auf diesem Gebiet, und es liegt an uns, den Weg für immer mehr Innovation und Erfindungsreichtum zu ebnen, um immer einen Schritt voraus zu sein und maßgebend zu bleiben. Es geht darum, sich ständig zu erneuern, um weiterhin zu überraschen und auf dem höchsten Niveau zu bleiben. Eines ist sicher: Das i-Cockpit® hat eine große Zukunft vor sich.“



Das Inception Concept, das Anfang des Jahres auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vorgestellt wurde, zeigt, was sich die Franzosen hier für die Zukunft so vorstellen: Hypersquare. Eine Lenkradsteuerung die, so Peugeot "neue Gesten für eine Generation ermöglicht, die mit Tablets und Smart Devices aufgewachsen ist". Wir sind gespannt.