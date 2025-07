Pirelli P Zero: Jubiläum des sportlichen Reifen

Wenn sich ein Reifen in den Asphalt verbeißt wie die Derivate des Pirelli P Zero, dann klappen die Hot Laps auch auf ungewohnter Piste. Zu Besuch bei Pirelli, inklusive Headquarter, Comer See und Temple of Speed

Wenn sich ein Reifen in den Asphalt verbeißt wie die Derivate des Pirelli P Zero, dann klappen die Hot Laps auch auf ungewohnter Piste. Zu Besuch bei Pirelli, inklusive Headquarter, Comer See und Temple of Speed

Temple of Speed wird die Rennstrecke in Monza gerne genannt. Zum ersten Mal hier, der Streckenverlauf ist noch neu und so trete ich um einges zu spät hart auf das Bremspedal des Porsche 911 4 GTS. Der P Zero RS garantiert, dass mir dieses italienische Asphaltband nicht als Temple of Fear in Erinnerung bleiben wird.



Vom Lancia Delta S Stradale zum Cyber Tyre



Gut, dass Pirelli bereits seit 40 Jahren an seinen Sportreifen feilt und immer wieder neue Wege findet, damit sich der Gummi bestmöglich mit dem Untergrund verzahnt. Wie es dazu kommt und was heute hinter so einem High-tech-Pneu steckt, macht der Besuch im Hauptquartier in Mailand deutlich. Etwa verkürzen virtuelle Prototypentests die Entwicklungszeit und optimieren die Ressourcen. Durch künstliche Intelligenz und eigene Algorithmen wächst das Verständnis der Leistungsdynamik eines Reifens stetig. Beim Lancia Delta S4 Stradale von 1985 – dem ersten Fahrzeug mit den damals neuen Ultra-High-Performance-Reifen – war davon natürlich noch nicht die Rede. Da gab es auch noch keine Produktfamilie: Mittlerweile sorgen unter anderem P Zero, P Zero E, P Zero R und P Zero Trofeo RS für den jeweils passenden Grip. Auch Innovationen wie „Cyber Tyre“ werden erstmals beim Jubilar (vorerst nur für den Pagani Utopia) eingesetzt. Es handelt sich um ein Hardware- und Softwaresystem, das über Sensoren im Reifen Daten erfassen kann. Elektronische Systeme des Fahrzeugs können in Echtzeit darauf zugreifen und so das Fahrerlebnis und die Sicherheit erhöhen.