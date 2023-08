Porsche hat dieses Jahr viel zu feiern. 100 Jahre Firmengeschichte, allem voran. Aber auch 60 Jahre Porsche 911. Und passend dazu machen die Zuffenhausener sich und der Welt ein mehr als adäquates Geschenk: den Porsche 911 S T. Also den leichtesten Elfer dieser Generation, der stramme 525 PS aus dem Vierliter-Boxermotor des 911 GT3 RS mit Handschaltung und jeder Menge Leichtbau kombiniert und so ein absolut einmaliges Fahrerlebnis bieten soll.



Im Detail setzt Porsche auf Frontdeckel, Dach, Kotflügel, Überrollkäfig, Hinterachs-Stabilisator und Schubfeld (Versteifungselement an der Hinterachse) sowie Türen aus leichtem Kohlenstofffaser-verstärktem Kunststoff (CfK). Zudem staffiert Porsche das Jubiläumsmodell standardmäßig mit Felgen aus Magnesium (20 Zoll vorne und 21 Zoll hinten, jeweils mit Zentralverschluss), der Keramik-Bremsanlage PCCB, CfK-Vollschalensitzen, einer Lithium-Ionen-Starterbatterie, Leichtbau-Sportabgasanlage und Leichtbau-Glas aus. Zusammen mit der reduzierten Dämmung, dem Entfall der Hinterachslenkung sowie Gewichtseinsparungen im Antriebsbereich erreicht der 911 S/T somit ein Leergewicht von lediglich 1.380 Kilogramm. Damit wiegt der Straßensportler noch einmal rund 40 Kilogramm weniger als ein handgeschalteter 911 GT3 Touring. Um gleich bei den Auto-Quartett-Zahlen zu bleiben: 3,7 Sekunden dauert der Spurt aus dem Stand auf 100 km/h, der Top-Speed liegt bei 300 km/h an.



Optional hat Porsche für den 911 S/T dann noch das Heritage Design Paket in petto. Für diese besonders edle Variante gibt es exklusiv die neue Exterieurfarbe Shorebluemetallic sowie die Felgenfarbe Ceramica. Auf den Türen können auf Wunsch ein Dekorfoliensatz sowie eine frei wählbare Startnummer von 0 bis 99 aufgebracht werden. Porsche-Wappen im klassischen Design des Ur-Elfers an Front, Radzierdeckeln, Lenkrad, Kopfstützen sowie auf dem Fahrzeugschlüssel unterstreichen die historischen Wurzeln des Über-Elfers. Im Interieur warten Sitzmittelbahnen aus Stoff in Classic Cognac mit Nadelstreifen in Schwarz und eine Bi-Color- Semianilin-Lederausstattung in Schwarz/Classic Cognac mit erweiterten Lederumfängen, sowie ein Dachhimmel in perforiertem Dinamica und weitere Elemente aus der Porsche Exclusive Manufaktur. Der Schriftzug „Porsche“ und die Modellbezeichnung „911 S/T“ am Fahrzeugheck sind Gold ausgeführt.



Kommen wir zum unangenehmen Teil: Der neue Porsche 911 S/T kann hierzulande ab sofort zu einem Preis ab 410.073,- Euro bestellt werden. Wer das exklusive Heritage Design Paket dazu möchte, muss noch einmal "ab 24.364,- Euro" oben drauf legen.



Ähnlich exklusiv ist der von Porsche passend zum Auto offerierte Chronograph 1 – 911 S/T. Ausgestattet mit einem Gehäuse aus Titan, aus Gewichtsgründen unbeschichtet und gestrahlt, greift diese exklusive Armbanduhr das Leichtbaukonzept des puristischen 911-Sondermodells auf. Das Herzstück des Chronographen ist das Porsche Design WERK 01.240 mit COSC-Zertifizierung und Flyback-Funktion. Es wird von einem Rotor angetrieben, der das Design des Magnesiumrads des 911 S/T aufgreift. Kostenpunkt: 11.950,-* Euro.