Zusammen mit dem Megane E-Tech Electric spielt der Arkana für Renault eine zentrale Rolle zur Wiedereroberung des C-Segments. Bislang verkaufte Renault 163.000 Einheiten des SUV-Coupes. Gemeinsam mit dem baugleichen Modell XM3 von Renault Korea Motors sind es 240.000 Exemplare.



Neu für den Arkana ist die Karosserielackierung Midnight Blue. Wie bei anderen aktuellen Modellen der Renault Palette ist künftig auch für ihn die sportliche Ausstattungsvariante Esprit Alpine verfügbar. Äußeres Merkmal ist das Luftleitelement in Satin-Grau in der Frontschürze. Hinzu kommen Plaketten an den vorderen Kotflügeln mit dem unverwechselbaren "A" für Alpine. Neu designte 19-Zoll-Räder verleihen dem Wagen ein sportliches Aussehen.



Der Rhombus, der seit fast einem Jahrhundert die Modelle von Renault schmückt, ist jetzt in seiner neuen Form auch beim Arkana komplett bündig in ein schwarz glänzendes Band integriert, das sich zwischen den Scheinwerfern befindet. Der Kühlergrill selbst besteht aus einer Vielzahl kleiner Rauten mit 3D-Effekt. Je nach Ausstattung (Evolution, Techno oder Esprit Alpine) sind sie in Schwarz, satiniertem Chrom oder dunklem Chrom gehalten.



In den Ausstattungen Techno und Alpine findet sich in der Frontschürze ein Luftleitblech, das den Frontflügeln von Rennwagen nachempfunden ist. Das Logo auf der Heckklappe präsentiert sich passend zu seinem Pendant an der Front in Dark Chrome, ebenso der Schriftzug und die Auspuffendrohre. Die Rückleuchten haben leicht gerauchte, kristallartige Abdeckungen. Ebenfalls neu: Statt in Chrom sind Fenstereinfassungen und andere Zierelemente je nach Ausstattung in Schwarz, Satin Black oder Deep Glossy Black gehalten.



Die Sitze sind mit einer Mischung aus Eco Tep bezogen, bestehend zu zehn Prozent aus Bio-Materialien und Wildlederimitat. Blaue Steppnähte und das in die Rückenlehne eingearbeitete Alpine Logo runden das sportliche Erscheinungsbild ab. Blaue Streifen finden sich auch an den Sicherheitsgurten. Die Türverkleidungen und das Lenkrad sind entsprechend den Farben der französischen Trikolore mit rot-weiß-blauen Nähten versehen. Unabhängig von der Motorisierung verfügt das Cockpit in der Variante Esprit Alpine über den E-Shifter Schalthebel, der ohne jede mechanische Verbindung zum Getriebe auskommt.



Renault bietet den auf der modularen Allianz-Plattform CMF-B basierenden Arkana neben der neuen Ausführung Esprit Alpine auch in den Ausstattungen Evolution und Techno an. Bereits die Basisversion Evolution verfügt über das Infotainment-System EASY LINK mit kabelloser Smartphone-Integration über Android Auto und Apple CarPlay sowie Sieben-Zoll-Bildschirm.