Der neue Clio wirkt elegant abgerundet wie ein Handschmeichler und besitzt eine dezente Coupe-Anmutung. "Gewagtheit" - mit diesem Schlagwort pointiert Renault-Designer Gilles Vidal die Karosserieform, die er zudem als skulptural bezeichnet. Das Design sei von Straßenkleidung und Sportsware der urbanen Jugendszene inspiriert. So geht etwa auf unkonventionelle Weise die Chrombeschichtung um das Logo in Schwarz über, während sich die Geometrie des Rauten-Logos im besonders auffälligen, neuen Lichtdesign des Modells widerspiegelt. Überhaupt dürfte die neue Front dafür sorgen, dass man beim Clio, entgegen so vieler anderer Facelifts, nie ein Problem haben wird, das neue vom alten Modell unterscheiden zu können.



Doch trotz der zahlreichen Modifikationen hat der neue Clio die gleichen Abmessungen wie sein Vorgänger: 4.053 mm lang, 1.988 mm breit und 1.439 mm hoch. In der neuen Ausstattungsvariante "Esprit Alpine" - inspiriert von der hauseigenen Sportwagenmarke - ist der neue Renault Clio geradezu ein kleiner Traum in Blau, der sich im Innenraum des Fahrzeugs fortsetzt. Den Insassen umgibt dort eine warme, einladende Atmosphäre, was auch an der Qualitätsoffensive bei der Auswahl der Materialien liegt. Zudem setzt Renault dabei auf Nachhaltigkeit und verwendet überwiegend Stoffe aus biologischem Anbau und Recyclingmaterial.



Zu den Antrieben, die hierzulande nur mit Benzin fahren (die wohl existierenden Diesel- und LPG-Varianten werden bei uns nicht angeboten), gehört neben einem Saug- (SCE 65) und einem Turbo-Dreizylinder (TCE 90) auch eine modernisierte Vollhybrid-Technik mit reichlich Drehmoment und niedrigem Verbrauch. Renault gibt 4,1 Liter Benzin pro 100 Kilometer an, was einem sehr moderaten CO2-Ausstoß von 93 Gramm pro Kilometer entsprechen würde.



Der Clio E-Tech Full Hybrid 145 wird beim Anfahren immer vom Elektromotor angetrieben und kann in der Stadt bis zu 80 Prozent rein elektrisch fahren, was den Verbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Benzinmotor um bis zu 40 Prozent senkt. Die Batteriekapazität des neuen Clio im Stadtverkehr ist die höchste im Segment der Hybrid-Stadtautos.



Modernisiert ist auch das Cockpit: Es verfügt über ein rahmenloses Digitaldisplay, das je nach Ausstattungsvariante eine Diagonale von sieben bis zehn Zoll aufweist. Serienmäßig ist der neue Clio mit dem Online-Multimediasystem Renault "Easy Link" ausgestattet. Das neue Markenlogo auf dem Lenkrad setzt einen eleganten Akzent im Cockpit.



Der Clio verfügt nun über 20 Fahrerassistenzsysteme (ADAS), die das Fahren einfacher und sicherer machen sollen als je zuvor. Sie sind in drei Kategorien unterteilt: Fahren, Parken und Sicherheit. Zu den wichtigsten Systemen gehören der Autobahn- und Stauassistent, die 360-Grad-Kamera und der aktive Notbremsassistent mit Radfahrer- und Fußgängererkennung.



Die Markteinführung des neuen Renault Clio ist für den Sommer 2023 geplant. Dann sollen auch die Preise für das Fahrzeug feststehen. Bei der statischen Präsentation wollte sich das Management keinerlei Zahlennennung entlocken lassen. Ebenfalls offen ist, ob es einen Nachfolger für den alten Clio RS, also sodann eine "echte Alpine-Version des neuen Clio" geben wird. Angesichts der aktuellen Lage in Sachen Emissionsvorschriften und Co. sind wir aber wenig optimistisch.



„Der Erfolg des Clio hat nie nachgelassen. Er ist Frankreichs meistverkauftes Auto aller Zeiten – mit 16 Millionen verkauften Exemplaren weltweit. Jetzt macht der neue Clio den nächsten Schritt mit seinem neuartigen Design und einer noch schärferen Frontpartie. Der E-Tech-Full-Hybrid-Antriebsstrang unter der Motorhaube ist angenehm zu fahren und sehr sparsam: Er leistet 145 PS und stößt 93 Gramm CO2 pro km aus. Mit dieser effizienten Technologie unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden in vielen Ländern bei der Energiewende“, erläutert Fabrice Cambolive, CEO Renault Brand.



Gilles Vidal, Design Vice-President, Renault ergänzt: „Der Clio hat uns mit jeder neuen Generation begeistert: Er ist immer auf unsere Wünsche und Bedürfnisse eingegangen, war immer auf der Höhe der Zeit und hat das bewahrt, was ihn zu einem Clio macht. Für uns war es wichtig, den Werten, für die diese Ikone steht, treu zu bleiben. Also haben wir alle Werte berücksichtigt und in die heutige Zeit übersetzt, um damit das neue, auf den Menschen und die Technik ausgerichtete Design von Renault einzuführen. Dem neuen Clio gelingt es, großzügige Formen und markante Konturen mit sehr technischen, strukturierten, präzisen und eindrucksvollen Linien zu verbinden."