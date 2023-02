Routen über kurvige Landstraßen, vorbei an spektakulären Sehenswürdigkeiten und durch ursprüngliche Dörfer. Das soll genau die Art von herrlichen FAHR-Strecken sein, die man über die ROADS by Porsche-App finden kann; unabhängig vom eigenen Auto, versteht sich. Die App ist aber nicht bloßer Routenplaner, sondern bietet darüber hinaus auch einen Community-Teil, über den Autonarren aus aller Welt ihre Lieblingsstrecken teilen und sich in Gruppen zu gemeinsamen Ausfahrten zusammenfinden können.



Die App wurde 2019 erstmals vorgestellt und zählt inzwischen mehr als 180.000 Nutzer. Nun wurde sie von Grund auf überarbeitet. „Das Herzstück der neuen ROADS App bildet der Generator für szenische Routen“, sagt Robert Ader, Leiter Marketing bei der Porsche AG. „Fahrbegeisterte finden so mit wenigen Klicks ihre individuelle Traumroute: Eine KI ermittelt anhand verschiedener Parameter den passende Routenvorschlag. Dazu gehören unter anderem der Kurvenverlauf, die Topografie, landschaftliche Besonderheiten oder spannende Points of Interest. Ausgehend von seinem Standort kann der Nutzer einen Rundkurs planen oder sich zu einem bestimmten Ziel navigieren lassen – ganz egal, wo auf der Welt er sich befindet.“



Dabei kann der User dem Algorithmus vor Fahrtantritt ein paar Parameter mitgeben, um die Route perfekt auf die eigenen Wünsche anzupassen: Kurvig, abwechslungsreich oder besonders dynamisch – wie immer es beliebt. Die in der App integrierte Navigationsfunktion führt einen dann auch gleich auf die erstellten Routen, die sich im Nachgang speichern, bewerten und mit der Community teilen lassen.



Grundsätzlich lag den Entwicklern aber auch viel daran, die App möglichst zugänglich zu machen. Mit Hilfe dynamischer Filter etwa werden passende Strecken für die nächste Ausfahrt gefunden. Dank Shortcuts sind die beliebtesten Profile im Routengenerator nur einen Klick entfernt. Darüber hinaus versorgt einen die App auch eigenständig regelmäßig mit der Route der Woche und interessanten Zielen, die ausführlich beschrieben und bebildert sind.



Eine Einschränkung gibt es für die App aber: Wie es bei Porsche quasi üblich ist, bleiben Android-Nutzer außen vor. Der Sportwagenhersteller aus Zuffenhausen konzentriert sich seit jeher vor allem auf die Geräte und Lösungen von Apple. Der Grund ist, wie uns im Rahmen eines Interviews einst bestätigt wurde, simpel: Eine Umfrage ergab, dass eine überwältigende Mehrheit der Porsche-Fahrer:innen auf Apple-Telefone setzt. Dementsprechend ist auch die ROADS by Porsche-App ausschließlich im Apple Appstore zu finden.