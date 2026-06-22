Schadensfall, Haftpflicht, Vollkasko

Ein eigener PKW oder ein Motorrad bringen im Alltag einiges an Flexibilität und Freiheit. Allerdings bedeutet ein eigenes Auto auch ein gewisses Maß an Verantwortung und man muss sich auf der einen Seite um ausreichend Kraftstoff, Wartung und Reparaturen sowie um die Kfz-Steuern und einen passenden Versicherungsschutz kümmern.

Ein eigener PKW oder ein Motorrad bringen im Alltag einiges an Flexibilität und Freiheit. Allerdings bedeutet ein eigenes Auto auch ein gewisses Maß an Verantwortung und man muss sich auf der einen Seite um ausreichend Kraftstoff, Wartung und Reparaturen sowie um die Kfz-Steuern und einen passenden Versicherungsschutz kümmern.

Schließlich kann eine unzureichende Absicherung in einem Schadensfall teuer werden. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man die Unterschiede zwischen Vollkasko, Teilkasko und der Haftpflicht kennt und eine möglichst optimale Lösung für die eigene Situation auswählt.

Im Schadensfall kann eine unzureichende Absicherung schnell teuer werden. Umso wichtiger ist es, die Unterschiede zwischen Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko zu verstehen und die passende Lösung für die eigene Situation zu wählen.

KFZ-Haftpflicht: Gesetzliche Pflichtversicherung und Basisabsicherung

In Deutschland ist eine Kfz-Haftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben und gilt als unverzichtbare Grundlage einer Fahrzeugabsicherung. Eine solche Haftpflichtversicherung springt ein, wenn durch das eigene Auto bei Dritten Beschädigungen entstehen, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Schäden an fremdem Eigentum, an Personen oder an anderen Fahrzeugen.

Hierbei übernimmt die Haftpflichtversicherung sowohl die Kosten für Schadensersatzforderungen und Reparaturen. Besonders bei Personenschäden können die geforderten Summen hoch ausfallen. Ohne eine entsprechende Kfz-Haftpflichtversicherung wäre ein solches finanzielles Risiko kaum tragbar.

Wer sich über konkrete Lösungen rund um Versicherungen für einen PKW informieren will, kann sich unter den Anbietern einen hervorragenden Überblick über Bestandteile und Optionen bei einer Autoversicherung verschaffen. Darüber hinaus kann man hier auch mit wenigen Klicks eine Autoversicherung nach den eigenen Vorstellungen zusammenstellen und online günstig abschließen.

Teilkasko bietet Schutz vor äußeren Einflüssen

Die Haftpflicht deckt Schäden bei anderen ab, während eine Teilkaskoversicherung in einer ganzen Reihe von versicherten Fällen bei Schäden am eigenen Fahrzeug einspringt. Hierzu zählen unter anderem Beschädigungen durch Naturereignisse wie Überschwemmung, Hagel oder Sturm. Genauso geht es aber auch um Schäden etwa durch Diebstahl, Wildunfälle oder Glasbruch.

Interessant ist eine Teilkaskoversicherung vor allem für Autos, die noch einen gewissen Wert haben, aber bei denen sich eine Vollkaskoversicherung aufgrund der zu zahlenden Beiträge eher nicht lohnt. Entsprechend bietet eine Teilkasko in vielen Fällen einen interessanten Mittelweg zwischen Schutz und überschaubaren Kosten.

Bei der Teilkasko haben Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer außerdem den Vorteil, dass es bei einem versicherten Schaden normalerweise nicht zu einer Rückstufung kommt. Dadurch kommt es bei einer Regulierung eines Schadens über eine Teilkaskoversicherung nicht automatisch zu einer Erhöhung der Versicherungsprämie.

Vollkaskoversicherung: Rundumabsicherung für das eigene Auto

Den umfangreichsten Schutz für das eigene Fahrzeug bietet aber zweifellos eine Vollkaskoversicherung. Diese Vollkaskoabsicherung übernimmt beispielsweise auch Schäden, die durch Vandalismus oder durch eigenverschuldete Unfälle entstehen.

Sinnvoll ist eine Vollkaskoversicherung gerade bei hochwertigeren Gebrauchtfahrzeugen und bei einem Neuwagen. Schließlich kann ein Schaden an einem teureren Auto wie einem Volvo EX90 in den ersten Jahren nach dem Erwerb zu einem deutlichen Wertverlust führen, der durch einen Vollkaskoschutz aufgefangen werden kann.

Wobei eine Vollkaskoversicherung im Vergleich zu einer reinen Haftpflicht- oder einer Teilkaskoversicherung deutlich höhere Beiträge aufruft. Außerdem führt ein über die Vollkasko regulierter Schaden normalerweise zu einer Rückstufung in der Schadenfreiheitsklasse und das hat wiederum oftmals höhere Beiträge zur Folge. Das kann man allerdings verhindern, wenn man sich für eine Vollkaskoversicherung mit einem sogenannten Rabattschutz entscheidet.

Im Schadensfall Ruhe bewahren und richtig reagieren

Unabhängig von der favorisierten Versicherungsvariante spielt das richtige Verhalten bei einem Schadensfall immer eine entscheidende Rolle. Bei einem Unfall sollte man sich zunächst immer um die Sicherung der Unfallstelle kümmern. Darüber hinaus gilt es, bei Bedarf Erste Hilfe zu leisten, und zwar möglichst, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Danach ist es ratsam, alle wichtigen Informationen genau festzuhalten und zu dokumentieren. Hierzu zählen beispielsweise Kontaktdaten von Unfallbeteiligten, die Kennzeichen involvierter Fahrzeuge und möglichst Fotos von Schäden und vom Unfallort. Hilfreich sein kann außerdem die Erstellung eines Unfallberichtes, der den Unfallhergang festhält.

Darüber hinaus sollte eine entsprechende Mitteilung an die eigene Versicherung zeitnah erfolgen. Hierfür bieten mittlerweile immer mehr Versicherungsunternehmen digitale Lösungen für eine unkomplizierte und schnelle Meldung von Unfällen und Schäden an.

Welche Absicherung passt zu welchen Fahrerinnen und Fahrern?

Die Entscheidung für eine Haftpflicht, Teilkasko oder doch Vollkasko häng von mehreren Faktoren ab. Hierzu gehören Wert und Alter eines Fahrzeugs, die individuelle Risikobereitschaft sowie auch die persönliche Fahrleistung.

Bei älteren Autos mit einem niedrigeren Restwert sind häufig die vorgeschriebene Haftpflicht oder alternativ eine Kombination mit einer Teilkaskoversicherung ausreichend. Handelt es sich dagegen um teurere oder relativ neue Fahrzeuge, dann ist eine Vollkaskoversicherung häufig die bessere Wahl.