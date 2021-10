Schon gefahren: Mercedes-AMG SL

Die Legendenbildung startete vor knapp 70 Jahren in Stuttgart mit dem ersten SL - einem straßentauglichen Rennsportwagen. Jetzt kehrt der große Name zurück. Und zwar, wie es sich gehört, mit aufregendem Design, modernster Antriebs- und Vernetzungstechnik. Und mit klassischem Stoffdach.

Die Legendenbildung startete vor knapp 70 Jahren in Stuttgart mit dem ersten SL - einem straßentauglichen Rennsportwagen. Jetzt kehrt der große Name zurück. Und zwar, wie es sich gehört, mit aufregendem Design, modernster Antriebs- und Vernetzungstechnik. Und mit klassischem Stoffdach.

In den auf Wunsch offenen Straßensportler hat Mercedes-AMG alles rein gesteckt, was gut und teuer ist. Etwa das 4,0-Liter-V8-Biturbotriebwerk aus Affalterbach, das Acitve Ride-Control-Fahrwerk samt aktiver Wankstabilisierung, die Hinterachs-Lenkung und auf Wunsch auch noch die Keramik-Hochleistungs-Verbundbremsanlage.



Die Absicht ist klar: Der neue SL soll Maßstäbe im Segment der Luxus-Sportwagen setzen. Der Auftritt des Muskelpakets spricht für sich, innen wie außen. Komplett neu ist das Innenraum-Maßkonzept mit 2+2 Sitzen, wobei es im Fond nur Platz für Kinder bis 1,50 Meter Körpergröße gibt. Als zusätzlicher Stauraum ist dieses Areal wohl besser geeignet..

Das aktive Luftregelsystem Airpanel ist erstmals zweiteilig ausgeführt. "Der erste Teil operiert mit senkrechten Lamellen, die sich hinter dem unteren Lufteinlass in der Frontschürze verbergen", so Mercedes-AMG. "Der zweite Teil befindet sich hinter dem oberen Lufteinlass und hat horizontale Lamellen." Damit werden reduzierter Luftwiderstand plus geringerer vorderer Auftrieb und maximale Kühlluft unter einen Hut gebracht. Der in den Heckdeckel integrierte Spoiler verändert seine Stellung je nach Fahrzustand, um entweder die Fahrstabilität zu optimieren oder den Luftwiderstand zu verringern.



Zum Start Anfang 2022 wird der neue SL in zwei Leistungsstufen angeboten. Im Topmodell SL 63 4MATIC+ leistet er 430 kW/585 PS und liefert bis zu 800 Nm. Von 0 auf 100 km/h geht es in 3,6 Sekunden, maximal sind 315 km/h drin. Im SL 55 4MATIC+ geht es um 350 kW/476 PS Leistung und um 700 Nm maximales Drehmoment. Hier dauert der Spurt aus dem Stand auf Tempo 100 km/h 3,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 295 km/h erreicht.



Und die Preise? Dazu herrscht offiziell noch Stillschweigen. Vermutlich wird die achte SL-Generation aber bei knapp 150.000 Euro starten.