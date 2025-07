Seat Leon ab sofort schon ab 16.990 Euro

Alle „Führerscheinneulinge“, die ab 1.1.2025 den B-Führerschein bestanden haben und sich für den kompakten Seat entscheiden, kommen ab sofort in den Genuss des Führerscheinbonus in Höhe von 2.000 Euro. Damit ist der Leon bereits ab schlanken 16.990 Euro erhältlich, wobei das Angebot bis 31.12.2025 gültig ist.

„Seat ist eine der Marken mit den jüngsten Kunden in der Branche und eine beliebte Einstiegsmarke. Viele, die sich nach dem Führerschein ein neues, komfortables und sicheres Auto leisten wollen, sind bei uns bestens aufgehoben. Unser Anspruch ist es, jungen Menschen den Zugang zu leistbarer Mobilität zu ermöglichen. Dafür steht unser Führerscheinbonus, der exklusiv für unseren kompakten und stylishen Leon gilt und individuelle Freiheit zum überzeugenden Preis bietet.“ sagt Timo Sommerauer, Markenleiter Seat Österreich.

Der Führerscheinbonus gilt für alle Leon und Leon Kombi Modelle und lässt sich mit den Finanzierungspaketen der Porsche Bank – inklusive der beliebten Edition-Modelle – kombinieren.