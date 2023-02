Skoda: ab sofort 5 Jahre Garantie

Die neue 5-Jahre bzw. maximal 100.000 Kilometer umfassende Garantie der Tschechen gilt für das gesamte Portfolio, also im Detail für Fabia, Scala, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Octavia, Superb und Enyaq iV. Also ja, nicht nur für Verbrenner, sondern auch für die teil- oder vollelektrischen Autos von Skoda. Sie ist beim Hersteller eingetragen und an die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) gebunden. So ist der Werterhalt gesichert und kann den Erlös eines Wiederverkaufs verbessern.



Markus Stifter, Markenleiter Škoda Österreich: „Mit der serienmäßigen 5-Jahres-Garantie unterstreichen wir die Qualität und Wertbeständigkeit unserer Modelle. Wir bieten unseren Kunden so ein zusätzliches Plus an Stabilität, Kontinuität und Berechenbarkeit in diesen unsteten Zeiten“.



On top warten noch die optionale Skoda Plus Garantie sowie die altbekannte TopCard. Erstere ermöglicht zusätzliche 50.000 km und zwei Jahre Garantieumfang. Also insgesamt 7 Jahre bzw. bis zu 150.000 km Gesamtkilometerleistung. Je nachdem, was zuerst eintritt. Vor allem in Kombination mit "Extra #2" ergibt sich so ein langfristiges Sorglospaket für Skoda-Kunden: Mit der Škoda TopCard erhalten Kunden nämlich häufig anfallende Serviceleistungen zu einem attraktiven Fixpreis.



Markus Stifter abschließend: „Die serienmäßige 5-Jahres-Garantie ergibt im Verbund mit der erfolgreichen Škoda TopCard ein umfassendes Sorglos-Paket für den Kunden. Damit sind die wichtigsten Serviceleistungen innerhalb eines Autolebens berechenbar abgedeckt.“