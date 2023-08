SpeedSenses: PS-Festival am Salzburgring

Am 2. und 3. September 2023 gastiert SpeedSenses zum ersten Mal am Salzburgring. Bei der Veranstaltung mit vollem 2-Tages-Programm können nicht nur seltene Kult-Autos bestaunt, sondern auch selbst die Rennstrecke erlebt werden.

Mit dem „SpeedSenses – Festival of Emotions“ gastiert am 2. und 3. September ein in dieser Form neues und einzigartiges Event fu?r Autoliebhaber, PS-Fans und Motorsport-Begeisterte am Salzburgring. Geboten wird ein spektakuläres und abwechslungsreiches Programm im Fahrerlager und auf der Rennstrecke, wobei sich jeder Besucher auch selbst hinter das Steuer setzen und mit seinem eigenen Auto den Salzburgring erleben kann.

„Showcarpaddock“: Kult-Fahrzeuge bestaunen und in Action erleben

SpeedSenses-Besucher du?rfen sich auf ein Wochenende voller Kult-Autos am Salzburgring freuen: „Zu sehen gibt es seltene Fahrzeuge aus unterschiedlichen Bereichen der Automobilszene aus allen Teilen der Welt und aus verschiedenen Epochen. Darunter historische Oldtimer, amerikanische Muscle Cars oder japanische Supersportler – um nur einige wenige Kategorien zu nennen“, so Patrick Pollemans vom Veranstalter Connectixx, der das SpeedSenses-Festival in Kooperation mit BG Sportpromotion an den Salzburgring bringt.

Klingende Formel-1-Namen am Salzburgring

Die seltenen Kult-Autos und spektakulären Supersportwagen („Hypercars“) sind zwei Tage lang im Fahrerlager aus nächster Nähe zu bestaunen. Darunter beispielsweise der von Red Bull Racing Design-Mastermind Adrian Newey entworfene Aston Martin Valkyrie und der 800 PS starke Pagani Huayra BC Roadster, von dem es weltweit nur 40 Exemplare gibt. Weiters zu sehen ist unter anderem der Ferrari 812 Superfast sowie der seltene McLaren Senna GTR: Der 825 PS starke Supersportwagen ist eine Hommage an den dreimaligen Formel-1-Weltmeister Ayrton Senna mit nur 75 Exemplaren weltweit. Im Rahmen von Showruns am Samstag (2. September) und Sonntag (3. September) sind die legendären Boliden auch in Action auf dem Salzburgring zu bestaunen.

„Tracktime Sessions“: als Besucher die Rennstrecke erkunden

Von der Tribu?ne auf den Asphalt: „Besucher des SpeedSenses-Festivals haben die seltene Gelegenheit, den Salzburgring mit ihrem eigenen Auto und in einem sicheren Umfeld zu erleben“, erklären Rene Binna und Christoph Gerlach vom Co-Veranstalter BG Sportpromotion. Bei „Tracktime Sessions“ am Samstag (2. September) und Sonntag (3. September) können mit dem eigenen Fahrzeug Runden auf der 4,255 Kilometer langen Rennstrecke gedreht werden, Besucher lernen den Salzburgring dabei aus der Rennfahrer-Perspektive kennen.

Viertelmeilenrennen: Besucher im „Race-Modus“

Apropos Rennfahrer: Bei den spektakulären SpeedSenses-Viertelmeilenrennen wechseln Besucher mit ihrem eigenen Auto in den „Race-Modus“ und testen die Beschleunigung auf dem Salzburgring. Nach einem stehenden Start wird u?ber eine gerade Strecke von rund 400 Metern im direkten Duell um die Bestzeit gefahren. Voraussetzungen fu?r alle fahraktiven Erlebnisse auf der Rennstrecke sind ein gu?ltiges Ticket sowie eine Anmeldung vorab, Helmpflicht und der Besitz eines gu?ltigen Fu?hrerscheins. Anmeldung und weitere Informationen gibt es online.