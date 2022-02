Spirit of Ecstasy wird windschlüpfriger

Die Figur besitzt in Zukunft eine niedrigere, dynamischere Haltung. Das bringt sie auch näher an die frühen Zeichnungen ihres ursprünglichen Schöpfers, des Illustrators und Bildhauers Charles Sykes. Außerdem stellt ihre physische Gestalt ein visuelles Mittel dar, das Teil der neuen Designsprache der Marke ist.



Die neue Spirit of Ecstasy ist 82,73 Millimeter hoch. Die bisherige Ikone maß 100,01 Millimeter. Ihre Robe, die im Windschatten weht und fälschlicherweise oft als Flügel bezeichnet wird, wurde subtil umgeformt, um sie aerodynamischer und realistischer zu machen. Die deutlichste Veränderung ist aber ihre Haltung. Zuvor stand sie mit geschlossenen Füßen und geraden, in der Taille geneigten Beinen.



Jetzt ist sie eine wahre Geschwindigkeitsgöttin, gegen den Wind gelehnt, ein Bein nach vorn, den Körper tief angezogen und die Augen vorwärts gerichtet. Diese Änderungen haben sowohl praktische als auch stilistische Gründe: Sie sollen zu den guten aerodynamischen Eigenschaften des Spectre beitragen. Die frühesten Spectre Prototypen haben einen Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,26, was den Spectre zum aerodynamischsten Rolls-Royce der Firmengeschichte macht.