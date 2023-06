Spritpreise: Erneuter Rückgang im Mai

Foto von engin akyurt auf Unsplash Spritpreise: Erneuter Rückgang im Mai | 07.06.2023

Wichtig vor allem vor dem langen Wochenende

Auch im letzten Monat war an den Zapfsäulen eine leichte Entspannung zu verzeichnen. Am günstigsten tankt man derzeit übrigens in Kärnten.