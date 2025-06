Super-Test-Sommer 2025 von AUTO BILD Österreich

Der Super-Test-Sommer 2025 steht vor der Tür! Im Rahmen dieser traditionellen Fahraktion von AUTO BILD Österreich werden sechs Lesern je ein Testfahrzeug für ein Freitag-bis- Montag-Wochenende zur Verfügung gestellt. Die Aufgabenstellung: Fahren, Funktionen durchprobieren, Kofferraum vollpacken und mehr. Alles, um der restlichen Leserschaft einen informativen Nachbericht bieten zu können.



Die Tests kommen ins Magazin



Wer eines der Autos fährt, wird nicht nur darüber schreiben, sondern seinen Test auch in Form von Fotos festhalten. Die Redaktion führt vorab ein Telefongespräch mit den Kandidaten und stellt auch einen Leitfaden zur Verfügung. Es sollen schließlich ordentliche Tests für die Leserschaft im Anschluss abgedruckt werden können.



Nur vollständige Einsendungen (Testwochenende beachten!) können mitmachen.

Daten per E-Mail mit Betreff Super-Test-Sommer schicken.



Was muss drin stehen? Vollständiger Name, vollständige Adresse, Telefonnummer, Mailadresse. Dazu die Angabe, welche der Fahrzeuge einen interessieren.



Testtermine und Testautos



Jeder Importeur stelt die Autos an verschiedenen Wochenenden während des Sommers bereit.

Honda ZR-V: 14. bis 18. August 2025

Leapmotor C10: 08. bis 11. August 2025

Mazda CX-60: 25. bis 28. Juli 2025

Opel Grandland: 25. bis 28. Juli 2025

Porsche Macan: 25. bis 28. Juli 2025

Škoda Elroq: 01. bis 04. August 2025



Unsere Testfahrzeuge:

Präsenz zeigen



Das Hybrid-SUV ist komfortabel, sparsam und zudem ganz schön agil



Mit schlanken Scheinwerfern, einer scharf gezeichneten Gürtellinie und schmalen, in die Heck- klappe integrierten Rückleuchten präsentiert sich der Honda ZR-V als stylischer Vertreter der Gattung SUV.



Soft Touch schafft Wohlbefinden

Komfort und Alltagstauglichkeit werden nich außer Acht gelassen, auch wenn 184 PS Systemleistung, 7,8 Sekunden auf 100 km/h und die dynamischen 18-Zoll-Felgen eine sportliche Sprache sprechen. Soft-Touch-Flächen erhöhen das Wohlbefinden an Bord, während ein 10,2-Zoll-Touchscreen die intuitive Verbindung zu Fahrzeugfunktionen sicherstellt. Das sportive Dreispeichen-Lenkrad beherbergt Tasten für Audio und Telefon sowie Tempomat und Fahrzeuginformationen, je nach Modellgrad auch die Taste für die Lenkradheizung. Wer nach hinten tastet, findet die Rekuperations-Schaltwippen in Metall-Ausführung. Beim Hybridantrieb setzt Honda auf einen 2,0-Liter-Benziner nach Atkinson-Prinzip (41 Prozent Wirkungsgrad), der mit den beiden Elektromotoren gemeinsame Sache macht. Je nach Leistungsbedarf nutzt das System die Power der verschiedenen Einheiten, auf der Autobahn hat meist der Benziner das Sagen, in der Stadt wird eher Strom gegeben. Honda greift auf 25 Jahre Hybriderfahrung zurück.

Ausflüge im Testzeitraum planen? Dann ist der Kofferraum essenziell: Mit Gästen auf der Rückbank stehen 370 Liter bereit, wer zu zweit unterwegs ist, kann das Gesamtvolumen von 1291 Liter nutzen.

Da hüpft das E-Herz



Neu auf dem Markt und schon bereit für die ersten Leser-Ausfahrten



Im englischen ist Leap der Sprung und so wirkt Leapmotor bereits vom Namen her ganz schön aktiv. Die in Österreich neu lancierte Marke ist schon bei einer Vielzahl an Partnern erhältlich und baut sein Modellportfolio laufend aus.



Individuelles Fahrverhalten

In unserem Fuhrpark steht das 4,74 Meter lange Elektro-SUV C10, das neben viel Komfort und einem betont intuitiven Nutzerlebnis an Bord eine Reichweite bis 420 Kilometer (WLTP) bietet. Gut zu wissen: Beim Crashtest von Euro NCAP konnte eine Fünf-Sterne-Bewertung eingefahren werden. Angetrieben wird der C10 von einem 218 PS starken Elektromotor, mit vier Fahr- und drei Lenkmodi lässt sich das Verhalten je nach Straßenbedingungen und Fahrerpräferenzen individualisieren. Für einen lichtdurchfluteten Innenraum sorgt das 2,1 Quadratmeter große Panorama-Glasdach mit elektrischem Sonnenschutz. Als familientaugliches SUV stehen 435 bis 1410 Liter Kofferraum bereit. Zu den Annehmlichkeiten für Super-Test-Sommer-Ausflüge zählen eine 360-Grad-Panoramakamera und die Sprachsteuerung des Infotainmentsystems, dessen Zentraldisplay 14,6 Zoll misst. Hochwertige und umweltfreundliche Materialien, gute Schalldämmung und komfortable Sitze unterstützen das Wohlbefinden an Bord. Bei Ladepausen an einem DC-Charger kann die Batterie in 30 Minuten von 30 auf 80 Prozent Ladezustand gebracht werden. Unsere Leser fahren vollelektrisch, Leapmotor bietet zudem eine C10-Variante mit Range Extender an.

Hubraum-Traum



Liebhaber großer Motoren schnalzen bei diesem Aggregat mit der Zunge



Mazda und Motoren: Dass die Japaner teilweise unkonventionelle Wege gehen, Stichwort Kreiskolbenmotor, macht sie sympathisch. Im Fall des CX-60 in unserem Fuhrpark handelt es sich um einen richtig großvolumigen Diesel – heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Das 4,75 Meter lange SUV ist ein echter Reisewagen!



Allradantrieb und reichlich Platz

Allein die Drehmomentwelle, auf der man hier reiten kann, ist ein Genuss, bereits ab 1500 Touren stehen 550 Nm an. Sollte das Wochenende des Super-Test-Sommers verregnet sein oder auf lose Untergründe führen, hilft der Allradantrieb i-Activ AWD dabei, die nötige Kraft dennoch auf den Boden zu bringen. Sportequipment muss mit? Sowieso: 570 Liter stehen bei voller Besetzung zur Verfügung, fallen die hinteren Lehnen, erweitert sich der Kofferraum auf 1726 Liter Volumen. Luxus ist bei Mazda kein Fremdwort, die Ausstattungslinie Takumi Plus beweist es: Nappaleder, feinste Nähte, Echtholzapplikationen, Dekorleisten und ein rahmenloser Innenspiegel werten das Cockpit optisch und haptisch auf. Bei den Features stechen unter anderem Sitzklimatisierung vorn (Sitzheizung hinten, außen), Ambientebeleuchtung, adaptiver Tempomat mit Stop-&-Go-Funktion, Matrix-LED-Lichtsystem und die 20-Zoll-Felgen hervor. Lässig: Einmal eingestellt, erkennt der CX-60 Fahrer am Gesicht und passt Sitz, Lenkrad, HUD, Spiegel, Klima, Sound und Assistenz nach Wunsch an. Im „Plus“ enthalten: Panorama-Glasschiebedach, Sound-Paket und mehr.

Eleganz in Reinform



Innen wie außen setzt das E-SUV auf Reduktion. Reichweite: 584 Kilometer



Jedes Opel-Modell gibt es nun elektrifiziert und ohne Design-Unterschied zum Verbrenner zu bestellen. In unserem Fuhrpark steht das luxuriöseste davon, der Grandland Electric mit der 82,2 kWh großen Batterie und 584 Kilometer Reichweite.



Entspannter Fahrgenuss

Designt, entwickelt und gebaut in Deutschland – der Grandland setzt auf deutsche Ingenierskunst. Als topmodernes Highlight bringt Opel ein neues Intelli-Lux HD-Licht mit über 50 000 Elementen für eine präzise Ausleuchtung der Straße. In der GS-Ausstattung strahlt auch der Opel-Blitz im frisch gestalteten 3D-Vizor, dem aktuellen Markengesicht. Mit dem durchgängig beleuchteten Schriftzug gibt es am Heck abschließende Lichtspiele. Mehr Beinfreiheit für die Gäste in der zweiten Reihe, ein tolles Ladevolumen von 550 bis 1645 Liter und eine flexible Rückbank mit 40:20:40-Teilung: Ausflüge mit dem Grandland lassen sich entspannt angehen. Entspannten Fahrgenuss bieten zudem die Ergonomie-Sitze mit pfiffigen Details für längere Strecken. Unterwegs kann die Batterie per DC-Ladung in 30 Minuten auf einen Stand von 80 Prozent geladen werden. Das 4,65-Meter-SUV des deutschen Herstellers fühlt sich sehr hochwertig an und steht auf einer für E-Fahrzeuge optimierten Plattform. Außen zeigt der Grandland ganz klare Linien und auch das Cockpit ist betont reduziert gestaltet. Etwa bei Nachtfahrten lassen sich sämtliche digitalen Anzeigen auf ein Minimum reduzieren, feste Tasten für wichtige Funktionen erleichtern die Bedienung.

Effizienter Sportler



Eindrucksvoller Stromer mit faszinierender Leistung und toller Reichweite



Mit der zweiten Generation des Macan ist Porsche in diesem Segment voll auf Elektroantrieb umgestiegen. Vom Macan bis zum Macan Turbo stehen vier Varianten bereit, mit einem Offroad-Design-Paket lässt sich sogar der Böschungswinkel vergrößern, wenn der Alltag viele Feldwege beinhalten sollte.



Kürzel-Kunde: PASM und PTV Plus

Zum Super-Test-Sommer kommt der Macan als 4S, also als Allradmodell mit 330 kW/448 PS – wobei sich Leistung und Drehmoment im Overboost mit Launch Control noch einmal deutlich steigern. Schnittige Sprints sind aber nur die eine Seite des Macan 4S, denn er holt aus der Hochvolt-Batterie bis 606 Kilometer heraus, ist so ein echter Reisewagen. Zudem verfügt er über die ­elektronische Dämpfer­regelung Porsche Active Suspension Management (PASM). Durch die adaptive Luftfederung mit Niveauregulierung und Höhenverstellung, das Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) und die Hinterachslenkung lässt sich das Fahrwerk auf Wunsch individualisieren. Richtung Sportlichkeit oder Komfort? Das bleibt unseren Testfahrern überlassen. Dank 800-Volt-­Architektur kann die Reise nach einem Ladestopp rasch wieder aufgenommen werden – rund 21 Minuten schnell lädt der Porsche am DC-Charger von zehn auf 80 Prozent Ladezustand. Für das Testfahrzeug hat Porsche natürlich eine der aktuellsten Farben gewählt: Schiefergrau neo steht dem 4,78 Meter langen (Kofferraumvolumen: 540 Liter) SUV-Coupé ­ausgezeichnet.

Die goldene Mitte



Zwischen 50 und RS: das Testmodell ist der Kilometerfresser der Baureihe



Mit dem Elroq 50 startet die Baureihe mit kleiner Batterie besonders günstig. Als RS spielt der Svkoda Elroq den Sportler und bringt 340 PS als Argument vor. Von Elroq 60 und dem künftigen 85x wird die Elroq-Palette abgerundet. Als goldene Mitte ist der Elroq 85 in unserem Fuhrpark platziert.



Komfort auf nächstem Level

Mit einer Energiekapazität von 77 kWh, Heckantrieb und 286 PS Leistung ist der Testwagen das runde Paket für hohe Reichweiten, als WLTP-Wert werden bis 578 Kilometer angegeben. Als Reiseauto prädestiniert ist der Elroq nicht zuletzt durch sein tolles Platzangebot. 470 bis 1580 Liter Kofferraum bedeutet, dass man sich nicht den Kopf zerbrechen muss, was mit darf. Einfach einladen und los geht es. Aufladen ist ähnlich easy, denn mit 175 kW Ladeleistung geht es auch an der DC-Säule rasch weiter. Gewählt wurde Timiano-Grün als Außenfarbe und die Design Selection Lodge (schwarzer Dachhimmel, orange Gurte, Ziernähte und vieles mehr) für den Innenraum. 21 Zoll große Leichtmetallfelgen runden den Auftritt ab. Mit dem Maxx-Paket wird der Komfort an Bord auf das nächste Level gehoben. Die Climatronic für drei Zonen zählt ebenso dazu wie Vordersitze mit Massagefunktion, ein Canton-Soundsystem, die dynamische Fahrwerksregelung und diverse Features als Ablagen und Unterteilungen in Innen- und Kofferraum. Auch technisch bietet das Paket einiges, etwa LED-Matrix-Scheinwerfer, Progressivlenkung, Head-up-Display, trainiertes Parken und vieles mehr.