Der Suzuki Swace wurde überarbeitet; bietet nun mehr Leistung bei gleichem Verbrauch, höhere Sicherheit, einen frischen Look und zusätzliche Tricks in Sachen Infotainment.

Die tiefgreifendste Änderung ist dabei unter der Haube zu finden. Analog zu Plattformspender Toyota bei ihrem Corolla - hier ein erster Fahrbericht des Facelifts - wird auch der Swace kräftiger. 140 PS statt bisher 122 PS stellt des 1,8 Liter Verbrenner- und E-Motor-Duo nun samt 142 Nm + 185 Nm Drehmoment zur Verfügung und bieten bei einem spürbaren Zuwachs an Souveränität den gleichen Verbrauch wie bisher. Die zusätzliche Power resultiert konkret aus einem stärkeren Elektromotor, der nun 17 Kilowatt mehr leistet. Das um 22 Newtonmeter gesteigerte Drehmoment sorgt für eine deutlich bessere Beschleunigung. So ist der Sprint von null auf 100 km/h in 9,4 Sekunden möglich - 1,7 Sekunden schneller als beim Vorgängermodell.



Auch die Optik wurde innen wie außen aufgepeppt, wobei außen vor allem die neuen LED-Scheinwerfer auffallen. Innen wiederum darf man sich nun auf die Unterstützung von kabellosem Apple Carplay des Infotainment-Systems freuen.



Zu den neuen Sicherheitsfunktionen zählen das überarbeitete Pre-Collision System (PCS) sowie ein Ausstiegsassistent (Safe Exit Assist - SEA). Das System warnt, wenn sich von hinten ein Radfahrer oder ein anderes Fahrzeug nähert und sich eine Fahrzeugtür in dessen Weg öffnen könnte. Ein Nothalteassistent (Emergency Driving Stop System - EDSS) nimmt starke Unaufmerksamkeiten des Fahrers wahr und kann folglich einen automatischen Nothalt des Fahrzeugs einleiten.



Erhältlich ist der frische Swace ab sofort, wobei die Ausstattungsvariante „shine“ bei 31.990 Euro startet. In der Top-Ausstattungsvariante „flash“ werden in Österreich hingegen 32.990 Euro inkl. Steuern fällig.



„Wir freuen uns, mit dem neuen überarbeiteten SWACE unseren Kunden einen modernen Kombi mit mehr Leistung bei gleichbleibendem Kraftstoffverbrauch anbieten zu können. Darüber hinaus bietet der neue SWACE mehr Sicherheit, ein angenehmes Fahrerlebnis sowie Komfort auf höchstem Niveau.“, betont Roland Pfeiffenberger MBA (Managing Director SUZUKI AUSTRIA)