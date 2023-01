Suzuki Vitara wird 35

Folgendes "Geburtstagsgeschenk" hat Suzuki Österreich für Vitara-Neukunden geschnürt:

Wer zwischen 16.01.2023 und 30.06.2023 einen Vitara kauft, erhält einen Finanzierungsbonus in Höhe von 1.000 Euro (sofern das Auto über Suzuki Finance finanziert wird), bei Abschluss einer Versicherung bei Suzuki einen Versicherungsbonus in Höhe von 500 Euro sowie einen Tankgutschein in Höhe von 120 Euro für die ersten 1.000 Kilometer.



Letztere Angabe ergibt sich übrigens durch die Annahme eines Literpreises für Super von 1,736 Euro/Liter und dem WLTP-Verbrauch des Vitara von 6,8 Liter pro 100 km.



„Wir freuen uns, dieses Jahr das 35-jährige Jubiläum des VITARA mit attraktiven Angeboten feiern zu können. Denn besonders in Österreich ist der VITARA überaus beliebt. Mit seinen modernen Hybridsystemen ist der VITARA ein kraftstoffsparender und dennoch leistungsstarker treuer Wegbegleiter auf allen Straßen.“, sagt Roland Pfeiffenberger (Managing Director SUZUKI AUSTRIA)