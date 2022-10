Suzuki glaubt an Drohnen und fliegende Autos

Die Zusammenarbeit von Suzuki und dem 2018 gegründeten Unternehmen SkyDrive ist grundsätzlich nichts Neues. Bereits im März 2022 wurde eine entsprechende Partnerschaft eingegangen, um die Entwicklung von Frachtdrohnen und fliegenden Autos voranzutreiben. Nun wird diese Kooperation allerdings vertieft, um gemeinsam mit anderen beteiligten Unternehmen an weiteren Mobilitätslösungen der Zukunft zu forschen.



Suzuki ist dabei auch unmittelbar in die Entwicklung neuer Technologien und Produktionsabläufe involviert und im Rahmen der Kooperation beispielsweise für die Themen Gewichtsreduktion und Elektrifizierung sowie Großserienfertigung und Geschäftsentwicklung für verschiedene Märkte verantwortlich.



Neben den drei Produktbereichen Automobile, Motorrad und Marine will Suzuki damit künftig auch den Luftraum als Geschäftsfeld erschließen. Das erklärte Ziel: Individualverkehr und umweltfreundliche Mobilität miteinander verbinden. Und man fängt freilich nicht bei Null an. Die Frachtdrohnen von SkyDrive, die bis zu 30 Kilogramm Nutzlast tragen können, werden bereits auf japanischen Baustellen eingesetzt. Und auch beim Personentransport hat man schon konkrete Pläne: Ab 2025 will SkyDrive in der Bucht von Osaka einen fliegenden Autodienst anbieten.



Roland Pfeiffenberger, MBA (Managing Director SUZUKI AUSTRIA) dazu:

„Die Entwicklung innovativer Technologien war schon immer ein großes Anliegen von Suzuki. Frachtdrohnen und fliegende Autos sind längst keine Utopie mehr und somit ist Suzukis Investition in SkyDrive ein weiterer Schritt in die Mobilität der Zukunft.“