Suzuki will fliegende Autos bauen

Suzuki und Skydrive arbeiten an und für sich bereits seit 2022 zusammen, haben ihre Kooperation aber nun noch einmal deutlich intensiviert. Konkret soll schon ab 2024 eine neu gegründete, hundertprozentige Tochtergesellschaft von SkyDrive die Fertigung von Flug-Autos im japanischen Suzuki Werk in der Präfektur Shizuoka verantworten. Suzuki ist dabei unmittelbar in die Entwicklung neuer Technologien und Produktionsabläufe involviert und setzt Fachkräfte bei der Fertigung ein.



„Wir haben ehrgeizige Ziele und Visionen für neue Mobilitätslösungen und wollen den individuellen Luftverkehr entscheidend vorantreiben“, so Toshihiro Suzuki, Representative Director und Präsident der SUZUKI MOTOR CORPORATION. „Daher freue ich mich sehr auf die noch intensivere Zusammenarbeit mit SkyDrive und darauf, dass die Realisierung dieses Projekts schon bald Wirklichkeit sein wird.“



Neben den drei Produktbereichen Automobile, Motorrad und Marine will Suzuki künftig auch den Luftraum als Geschäftsfeld erschließen mit dem Ziel, Individualverkehr und umweltfreundliche Mobilität miteinander zu verbinden.