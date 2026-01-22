AUTOWELT

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.

Von A nach B unter 20.000 Euro

Selbst wenn man zum Aygo X Play das Design- und das Komfort-Paket dazubestellt, steht noch lang kein Zweier an erster Preisstelle. Unterwegs mit 998 ccm und 72 PS: Da ist immer Schwung nötig und hoffentlich fährt hinten keiner mit.

Mag. Severin Karl

Bei Toyota beginnt nun auch beim Aygo X das Hybridzeitalter. Aber wir konnten im November 2025 noch einmal den Axgo X als reinen Benziner mit dem 72 PS "starken" Aggregat testen. Als Aygo X mit dem Zusatz Play wird die absolute Basis unterstrichen. Der will nur spielen, sonst nichts. Wirklich nichts. Mit Automatik und der feinsten Ausstattung Explore standen in der damaligen Preisliste 25.090 Euro in der Preisliste. Soviel zur Bandbreite des Verbrenner-Aygo-X. Nachdem sich keiner tatsächlich das absolute Brot-und-Butter-Modell antut, hat Toyota dann doch zwei Pakete spendiert. Mit dem Design-Paket fanden 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und abgedunkelte Scheiben hinten sowie Nebelscheinwerfer ins Auto. Dazu kommt das Komfort-Paket mit einem intelligenten Zugangs- und Startsystem, Regensensor, Sitzheizung vorne, Klimaautomatik und einem Warnsignal bei offener Heckklappe. Fast schon zu viel Luxus, wenn man eigentlich nur von A nach B geschupft werden will – dennoch schafft es das Testfahrzeug nicht, die 20er-Hürde zu knacken, der Preis hält bei 19.774 Euro.

Die Welt aus den Angeln heben mit 93 Nm

Ob der Aygo X bloß ein City-Car ist, hängt von der Geduld und der Gleichmut des Fahrers ab. Denn in der Stadt wuselt der 3,7 Meter lange Japaner nur so um die Ecken und schreit fast danach, sich beim Parken die kleinsten Lücken zu suchen – um den dicken SUVs den bitter nötigen Platz zu lassen. Auf der Autobahn wird es dann ein wenig tricky, denn man benötigt Schwung, um den knapp einen Liter großen Benziner auf Steigungen bei Laune zu halten. Zwingen einen andere dazu, abzubremsen, wird es schwierig wieder aufzuschließen. Da bringt es auch wenig, wenn man das manuelle Fünfgang-Getriebe fleißig rührt. 93 Nm Drehmoment – und das bei 4.400 Touren – heben die Welt nicht aus den Angeln.
4,8 Liter verzeihnet das Datenblatt als Bestwert im WLTP-Zyklus, in unserem Testalltag waren es etwa 5,5 Liter, die auf 100 Kilometer gerechnet aus dem 35-Liter-Tank gezuzelt wurden. Maximal, wenn die Hektik der Welt über uns herinbrach, waren es 6 Liter. Auch das ein guter Wert.

Das Infotainment bietet keinen klassischen Audio-Aus-Knopf, auch die Lautstärke ist für den Fahrer am Lenkrad besser zu regeln als für den Beifahrer. Für den Touchscreen gibt es keine g'scheite Fingerführung, auch wenn eine Mulde darunter scheinbar dafür gedacht ist. Auf holpriger Straße wird es so schwierig, die richtigen Felder zu treffen. Positiv überrascht hat uns die Spurführung, die für ein derart kleines Auto hervorragend arbeitet. Die Schalter für die Sitzheizung sind etwas versteckt, aber dafür leuchtet es im schwarzen Feld oberhalb des Warnblinker-Schalters, wenn eine Sitzheizung aktiv ist. In den Türen finden sich Flächen in Wagenfarbe, ein klassisches Kleinstwagen-Sparmotiv. Externe Geräte werden über einen (!) USB-C-Slot im gesamten Fahrzeug geladen. Dafür wurde die Klimaanlage mit einer eigenen Bedieneinheit versehen und ist leicht zu justieren. Es gibt ein großes Handschuhfach. Zum Ausschalten des Tempopiepsers geht man über die Lenkradtasten ins Menü des Bordcomputers, überhaupt können hier zahlreiche Entscheidungen getroffen werden.

Etwas düster sieht es im Fond aus: Es gibt wenig Beinfreiheit, keine Taschen in den vorderen Sitzen und vor allem gehen die Türen nicht weit genug auf. Dazu kommen die Ausstellfenster, die nur einen Mini-Spalt weit zu öffnen sind. Eine Kindheit mit diesem Auto stellen wir uns eher schwierig vor.

News aus anderen Motorline-Channels:

Mehr Gelände wagen

Test: Toyota Hilux GR Sport

Im Kern ganz der Alte, haucht Hybrid-Power und GR-Auftreten dem Hilux eine ungeahnte Leichtigkeit ein. Das hat natürlich seinen Preis.

Wenn Stilblüten wüten

Helden auf Rädern: Emme Lotus 422T

Ein Konglomerat aus Brasilien wollte die europäische Elite angreifen und bediente sich dafür fremder Konzepte und heißer Konkursware. Doch nicht nur deswegen hatte der Emme Lotus 422T nie eine echte Chance.

Elektrisch: Ori und Alpha

Gowow bringt Elektromotorräder nach Europa

Österreich, Deutschland und die Schweiz zählen zu den ersten Ländern, in die Gowow seine leichten Elektromotorräder mit austauschbaren Akkus importiert. Die ersten Kunden profitieren von einem Sonderpreis.

AMF Ehrung 2025

AMF ehrte Österreichs Champions 2025

Übergabe der Trophäen an alle Sieger:innen, an die Motorsportler des Jahres 2025 sowie erstmals Vergabe von acht Ehrenpreisen für besondere Leistungen

Weitere Artikel:

Aber nur für 18-jährige!

Seat Leon ab sofort schon ab 16.990 Euro

Dank eines Bonus bekommen Führerscheinneulinge den Seat Leon nun um 2.000 Euro günstiger. Das Angebot gilt ab dem ersten Tag im Besitz der Fahrerlaubnis.

Was passt zu Ihrem Alltag?

Auto-Abo, Carsharing oder eigenes Fahrzeug

Mobilität als Alltagskonzept verändert sich. Während das eigene Auto jahrzehntelang als selbstverständlich galt, stehen heute gleich mehrere Alternativen zur Verfügung. Auto-Abos, stationsbasiertes oder freies Carsharing und klassische Kaufmodelle konkurrieren miteinander.

BMW i4 M50 & Co fürs Wochenende

Luxus-Elektroautos mieten

Premium E-Autos wie BMW i4 M50, Porsche Taycan oder Audi RS e-tron GT für ein Wochenende mieten. Fahrspaß trifft Nachhaltigkeit.

Der richtige Pneu für jedes Wetter

Wie Reifenhersteller auf klimatische Extrembedingungen reagieren

Auf der Suche nach einem neuen Autoreifen, kann man schnell feststellen, dass moderne Reifen mit Hinweisen auf besondere Witterungsresistenz versehen sind. Grund hierfür sind die klimatischen Veränderungen der vergangenen Jahre.

Wie Gutachter nicht nur beim Geld sparen helfen

Was tun, wenn’s kracht?

Ein Verkehrsunfall bringt mehr als nur Blechschäden mit sich. Unsicherheit, der Stress der Regulierung und das Risiko, finanzielle Einbußen zu erleiden, sind meist mit an Bord. Hier kommen unabhängige Kfz-Gutachter ins Spiel.