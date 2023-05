Toyota RAV4 ist weltweit bestverkauftes Auto 2022

Im vergangenen Jahr wurden weltweit 79,4 Millionen Neufahrzeuge verkauft. Das entspricht einem Rückgang von zwei Prozent im Vergleich zu 2021, wobei Kernmärkte wie Nordamerika, Europa und China im Jahr 2022 Rückgänge zu verzeichnen haben. Auf der anderen Seite verzeichneten Schwellenmärkte wie Indien, der Nahe Osten, Südostasien und Afrika allesamt Zuwächse, die den Rückgang in anderen Regionen fast vollständig kompensierten. Aber das ist nicht die interessanteste Erkenntnis des Berichts. Nach den von JATO erhaltenen Daten war der Toyota RAV4 im vergangenen Jahr mit mehr als einer Million ausgelieferten Einheiten das meistverkaufte Auto der Welt. 43 Prozent davon wurden in den Vereinigten Staaten und Kanada verkauft. Hinter dem Crossover folgte der Toyota Corolla mit rund 992.000 Verkäufen im vergangenen Jahr, während das Tesla Model Y mit 747.000 weltweiten Zulassungen den dritten Platz einnahm. Insgesamt konnte Toyota im vergangenen Jahr fünf der weltweit meistverkauften Modelle für sich verbuchen. Ford, Nissan und Honda platzierten jeweils ein Modell, während Tesla mit zwei Modellen in den Top 10 vertreten war.

In Anbetracht der obigen Zahlen überrascht es wahrscheinlich nicht, dass Toyota im vergangenen Jahr gemessen an der Zahl der ausgelieferten Autos mit 13 von 100 verkauften Neufahrzeugen der größte Automobilhersteller der Welt war. Das japanische Unternehmen verzeichnete einen Anstieg der weltweiten Verkäufe um 0,3 Prozent, was vor allem auf die guten Ergebnisse in China zurückzuführen ist - dem mittlerweile größten Markt vor den USA und Japan. Der Volkswagen-Konzern lag im vergangenen Jahr trotz eines starken Absatzrückgangs von 10 Prozent an zweiter Stelle der weltweit absatzstärksten Automobilkonzerne. An dritter Stelle rangierte Hyundai-Kia, gefolgt von Stellantis und General Motors.



Der Bericht von JATO zeigt auch, dass BYD der am schnellsten wachsende Automobilhersteller im letzten Jahr war. Das chinesische Unternehmen gewann 1,5 Prozent des Weltmarktanteils und hat nun 2,42 Prozent des Weltmarktes inne. Die Marke war außerdem nach Tesla der weltweit zweitgrößte Hersteller von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen.