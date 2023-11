Treibhausgasreduzierung im Verkehr

Definition und Ursprung der THG-Quote





THG-Quoten (steht für Treibhausgas-Quoten) wurden zur Regulierung des Co2-Ausstoßes im Fahrzeugwesen eingeführt. Beim Kauf eines neuen Autos sollten Verbraucher die THG-Quoten vergleichen, um eine gute Wahl zu treffen. Ursprung für die Herausarbeitung dieser Quoten waren die verschiedenen internationalen Klimaschutzabkommen.



Hier ist vor allem das Pariser Abkommen zu nennen, bei dem sich 195 Staaten auf eine notwendige Reduktion von Treibhausgasemissionen einigte. THG-Quoten setzen verbindliche Grenzen und fördern damit den Einsatz von umweltfreundlicher Technologie.

THG-Quote und CO2-Reduktion im Verkehrssektor





Die durch den Verkehr ausgestoßenen CO2-Emissionen stiegen in den letzten Jahren kontinuierlich an. Die THG-Quoten sind darauf ausgerichtet, diesen Trend umzukehren. Emissionsfreie- und arme Fahrzeuge werden gefördert, wodurch sich die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern soll.

Berechtigte Fahrzeugklassen für die THG-Prämie





Als THG-Prämie wird ein Anreizsystem verstanden, dass bestimmte Fahrzeugklassen für ihren Beitrag zum umweltfreundlicheren Fahren belohnt. Zu diesen Fahrzeugklassen gehören vor allem Elektro- und Hybridfahrzeuge, aber auch alternative Antriebsarten wie Wasserstoff. Je nach Land gibt es andere Voraussetzungen, um die THG-Prämie zu erhalten.

Prozess des Verkaufs von THG-Zertifikaten





Die bekannten THG-Zertifikate sind handelbare Emissionsrechte, die einer Person, Institution oder Unternehmen das Recht gehaben, Treibhausgabe in einer bestimmten Menge auszustoßen. Auf entsprechenden Handelsplattformen werden Zertifikate angeboten. Stößt ein Unternehmen am Ende weniger CO2 aus, als es Zertifikate besitzt, kann es diese weiterverkaufen und damit Geld generieren.

Auswahl des richtigen THG-Anbieters





Um beim Handel mit THG-Zertifikaten alles richtig zu machen, braucht es einen zuverlässigen Händler mit Marktkenntnissen. Wichtig ist auch die Gebührenstruktur, die jederzeit transparent und fair einsehbar sein sollte. Der Handel mit Zertifikaten ist ein Vertrauensgeschäft und funktioniert nur, wenn beide Seiten transparent miteinander umgehen.

Aktuelle Höhe und Trends der THG-Prämie





Trotz Klimawandel steigt die Zahl an neuen Autos immer wieder an und die THG-Prämie erweitert damit ihre Zielgruppe. Wie hoch sie ausfällt, variiert je nach politischen Rahmenbedingungen und Marktlage. In den letzten Jahren sind die Preise für THG-Zertifikate deutlich angestiegen, die Nachfrage ebenso. Das lässt auf eine zunehmende Nachfrage nach emissionsarmer Verkehrstechnologie schließen. Mit der Verschärfung der Klimaschutzziele haben die Länder dazu beigetragen, die Wahrnehmung der Bevölkerung zu schärfen.

Zukünftige Entwicklungen und Ausblick





Ein Blick in die nahe (und fernere) Zukunft zeigt, dass THG-Quoten und die dazu gehörigen Prämien mehr sind als nur ein Trend. Die weltweite Bewegung hin zu einer emissionsärmeren und nachhaltigeren Wirtschaft nimmt zu. Die Folgen des Klimawandels sind jeden Sommer aufs Neue zu spüren, die Temperaturen steigen und auch die Anzahl der Unwetter steigt deutlich. Es kann davon ausgegangen werden, dass die THG-Quoten langfristig weiter verschärft werden, um die Klimaziele wirklich zu erreichen. Dann ist mit einer stärkeren Nachfrage nach emissionsarmen Fahrzeugen zu rechnen. Generell ist von einer Transformation des modernen Verkehrswesens in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auszugehen.