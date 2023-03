Tuning Messe Wörthersee 2023 abgesagt

Die Messe wäre von 18. bis 20. Mai in der Wörtherseehalle in Klagenfurt geplant gewesen und klang vom Konzept her durchaus interessant. Nun aber folgte doch die Absage. In der offiziellen Aussendung des Veranstalters heißt es wörtlich:



"Die „Tuning Messe Wörthersee 2023“ wurde in den letzten Monaten kurzfristig aus dem Boden gestampft, wo die letzten Wochen der intensiven Bearbeitung ergaben hat, dass vor allem die Kurzfristigkeit für viele Aussteller ein Problem darstellt und eine kostendeckende Veranstaltung nicht möglich wäre.

Es ist zusätzlich anzumerken, dass es sehr viele unterschiedliche Veranstaltungsinitiativen gibt, wo aus aktueller Sicht kein Interesse der wichtigen Branchenvertreter besteht eine konzentrierte und kontrollierte Veranstaltung gemeinsam durchzuführen.

Deshalb wurde beschlossen die „Tuning Messe Wörthersee 2023“ heuer nicht zu veranstalten."

Auch die Zukunft der Messe ist noch ungewiss. Ein neues Veranstaltungsformat für 2024 wird gerade evaluiert, lässt der Veranstalter wissen. Die gewisse Vorsicht vor zu vollmundigen Ankündigungen ist jedenfalls nur verständlich. Immerhin hat VW selbst bereits Kund getan, das GTI Treffen ins Heimwerk nach Wolfsburg holen zu wollen, womit "offizielle Aussteller" und Co. sicher viel ihres Messe-Budgets dort einplanen werden. Die Fans und Besucher wiederum werden dieses Jahr als "Sondierungsgelegenheit" nutzen, wie es komplett ohne offizielle Komponente am See zugehen könnte.