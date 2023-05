Ein bekannter Reifenhersteller prägte einst, vor über 25 Jahren, den Spruch „Power is nothing without Control“. Nun sind auf dem Golf R 20 Years standardmäßig zwar Bridgestone Potenza Sport S005 in 235/35 R?19 oder auf Wunsch gleich Semislicks montiert, der Grundgedanke aber trifft ungeachtet der Batschen beim stärksten Golf aller Zeiten dennoch vollumfänglich zu. Ja, der Wolfsburger ist brutal stark – 333 PS auf dem Papier sind für einen Kompakten schon heftig, die Berichte darüber, dass die tatsächliche Leistung bei Prüfstandmessungen sogar noch höher ist, zahlreich – und sein Grip-Niveau dank schlauem Allrad und den erwähnten Reifen top. Doch seine tatsächliche Magie, wie wir beim Trackday auf dem Salzburgring herausfinden konnten, steckt in der Gesamtheit, mit der diese beiden Attribute zusammengebracht werden.





Ein Auto zum Wachsen

An dieser Stelle sei mir kurz erlaubt, persönlich zu werden. Also natürlich nicht euch gegenüber, liebe Leser. Ich möchte ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Denn in Hinblick auf die anfängliche Ausführung zu den Sportwagen, derer ihre Fahrer nicht mehr wirklich Herr sind, sprach ich auch aus eigener Erfahrung. Der Job des Auto-Schreibers bringt immerhin mit sich, dass ich schon so manch Runde auf einer Rennstrecke drehen konnte. Und das mit sehr unterschiedlichen Autos. Und dabei konnte ich noch selten zuvor so schnell so viel Vertrauen in ein Auto fassen wie in den Golf R 20 Years. Um es plakativ und klarer zu machen: Vielleicht nicht am Salzburgring mit seinen langen Geraden, aber auf technischeren Kursen wäre ich mit diesem Super-Golf bestimmt schneller als mit dem Lamborghini Avantador SVJ, der einst mit mir durch Estoril fuhr… und eben nicht andersrum.Die Ingenieure der R GmbH haben es hier schlicht geschafft ein Auto zu bauen, dass genau das in neue Sphären führt, das die Top-Gölfe immer schon so gut gemacht hat: einen Alleskönner ohne Tücken zu bauen. Klar: Trotz aller modernen Technik muss man im Drift-Modus immer noch wissen wie man in einem Allradler ohne Kaltverformung quer fährt. Und auch auf der Rennstrecke liegt es ganz an einem selbst den Kompaktwagen auf der Ideallinie entlang zu führen. Doch das Zusammenspiel aus Lenkung, Bremsen, Fahrwerk, Getriebe und Motor bietet hier einfach jederzeit mehr als genug Spielraum, um sich ohne rein vom Auto ausgehende Gefahr immer näher an die tatsächlichen Grenzen des Kfz heranarbeiten zu können. Sowohl in der Nocksteinkehre als auch der Fahrerlagerkurve lässt sich also herrlich nach und nach herausfinden, wie gut es der Torque-Vectoring-Allradantrieb versteht unter leichter Last deutlich höhere Kurven- und vor allem Ausgangsspeeds zu erreichen, als wenn man sich übermotiviert schnell in konkreten Fall in die Kehre „hinabstürzt“ und dann aus Gründen der Selbsterhaltung mit Motorbremswirkung versucht hindurchzukommen. Der Golf wird also zum Lehrer, der Fahrer nach und nach zum besseren Piloten.