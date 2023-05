VW Polo GTI Edition 25 vorgestellt

"Volkswagen hat eine großartige Heritage und der Polo zählt zu unseren Ikonen", sagt Imelda Labbe, Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales der Marke Volkswagen. "Die GTI-Fans sind für uns von großer Bedeutung. Mit diesem Jubiläumsmodell feiern wir gemeinsam 25 Jahre Leistung, Fahrspaß, Performance und Sportlichkeit in der Polo-Klasse."



Ein Sportfahrwerk, die Differenzialsperre XDS, eine umfangreiche Serienausstattung sowie spezifische Design-Highlights heben das Jubiläumsmodell von den bisherigen Polo Modellen ab, so der Hersteller. Der Zweiliter-TSI-Motor mit 152 kW/207 PS Leistung und 320 Nm Drehmoment beschleunigt den frontgetriebenen Polo GTI Edition 25 von 0 auf 100 km/h in 6,5 Sekunden.



Typisch GTI sind die rot lackierten Bremssättel und Zierleisten, der Kühlergrill im Wabendesign und verchromte Abgasendrohre. Neben den 18-Zoll-Leichtmetallrädern "Adelaide" in Schwarz (Black Glossy) unterstreichen ein schwarzes Dach und schwarze Außenspiegel das sportliche Erscheinungsbild.



Im Innenraum gehören Top-Sportsitze mit perforiertem schwarz-rotem Leder und eingesticktem "GTI"-Logo sowie schwarz glänzende Dekoreinlagen mit rotem "GTI"-Schriftzug zur Serienausstattung. Zusätzlich zu den GTI-Farben Pure White, Kings Red Metallic, Reef Blue Metallic, Rauchgrau Metallic und Deep Black Perleffekt ist der Polo GTI Edition 25 auch in Ascot Grau erhältlich.



Darüber hinaus ist das Sondermodell mit einem Multifunktions-Sportlenkrad in Leder mit Schaltwippen und "25"-Logo sowie zahlreichen Assistenzsystemen aus höheren Klassen ausgestattet. Instrumente und Infotainmentsystem sind auf einer Sichtachse angeordnet und damit in allen Fahrsituationen optimal einseh- und bedienbar. Für Konnektivität sorgt das serienmäßige Infotainmentsystem "Ready2Discover" mit hochauflösendem 20-Zentimeter (8-Zoll) großem Display. Optional sind zwei weitere Systeme erhältlich.



Der VW Polo GTI Edition 25 ist ab dem 1. Juni 2023 in Deutschland zu einem Preis ab 35.205 Euro bestellbar. Für Österreich fehlen konkrete Infos zu Verfügbarkeit und Preis noch.